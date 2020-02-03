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Toyota и Panasonic выпустят призматические батареи для электрокаров

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Безопасность, емкость, производительность, долговечность - так описывают свои будущие аккумуляторы корпорации Toyota и Panasonic.
Совместное предприятие создано для разработки аккумуляторов, в том числе основанных на новом принципе
Совместное предприятие создано для разработки аккумуляторов, в том числе основанных на новом принципе
nyteknik.se

Корпорации Toyota Motor и Panasonic планируют начать совместную разработку высококонкурентных аккумуляторов, сообщает Forbes.

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Для этого между компаниями было заключено соглашение о создании нового предприятия Prime Planet Energy and Solutions, в котором Toyota будет владеть 51%, а Panasonic - 49%.

Начало работ запланировано с апреля этого года. Первоначально на предприятии будет трудиться 5000 человек (включая 2400 работников в Китае).

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Главная задача этого объединения - разрабатывать аккумуляторы для электромобилей и других мобильных устройств. В том числе, основанные на новом принципе - призматические аккумуляторы квадратной формы. Предприятие планирует поставлять аккумуляторы всем покупателям, а не только Toyota.

Представитель автозавода заявил, что предвидит рост мировых мощностей по производству аккумуляторов. И что в недалеком будущем аккумуляторы “будут играть центральную роль как в подаче энергии автомобилям, так для решения экологических проблем“.

Ранее сообщалось, что быстрее чем Tesla Model S: Nissan провел презентацию нового Leaf.

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Теги: Toyota Motor, Panasonic, Prime Planet Energy and Solutions
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