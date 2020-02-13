Не единственная: Владелец Ауди на стоянке обнаружил полную копию своего авто

В четырехмиллионном Киеве поздним вечером на стоянке у магазина встретились машина и ее абсолютный двойник.

На одном пятачке в Киеве оказались две совершенно одинаковые машины Скриншот youtube

В среду, 12 февраля, полицейским пришлось разбираться со встречей автомобилей-близнецов в Киеве. Об этом сообщают nnovosti.info.

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Вчера поздно вечером из супермаркета вышел водитель Ауди и не поверил своим глазам.

Недалеко от его машины стояла ее абсолютная копия. Тот же цвет, та же марка, те же государственные регистрационные номера.

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Водитель зафиксировал ситуацию на смартфон и вызвал полицейский наряд.

Далее в ситуации уже разбиралась полиция.

Ранее сообщалось, что ДПС в Украине будет дистанционно лишать водительских прав.