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Не единственная: Владелец Ауди на стоянке обнаружил полную копию своего авто

Комментариев: 6
В четырехмиллионном Киеве поздним вечером на стоянке у магазина встретились машина и ее абсолютный двойник.
На одном пятачке в Киеве оказались две совершенно одинаковые машины
На одном пятачке в Киеве оказались две совершенно одинаковые машины
Скриншот youtube

В среду, 12 февраля, полицейским пришлось разбираться со встречей автомобилей-близнецов в Киеве. Об этом сообщают nnovosti.info.

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Вчера поздно вечером из супермаркета вышел водитель Ауди и не поверил своим глазам.

Недалеко от его машины стояла ее абсолютная копия. Тот же цвет, та же марка, те же государственные регистрационные номера.

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Водитель зафиксировал ситуацию на смартфон и вызвал полицейский наряд.

Далее в ситуации уже разбиралась полиция.

Ранее сообщалось, что ДПС в Украине будет дистанционно лишать водительских прав.

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Теги: Дорожная патрульная служба, машины - двойники, мошенничество
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Комментариев (6)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  13.02.2020, 22:25
Оценка:  0
гость
мусора - продажные мрази
гость  (аноним)  13.02.2020, 21:51
Оценка:  0
гость
Дайте еврею Дурневу Алёше хоть раз в этой паскудной жизни х...у..й пососать.
гость  (аноним)  13.02.2020, 21:46
Оценка:  0
гость
Это дело рук "понтов", - братва Авакияна.
гость  (аноним)  13.02.2020, 21:05
Оценка:  0
гость
и тут мусора отличились, в одессе слепых грабанули, в николаеве мусорок грабанул одноклассников, в киеве делают тачки двойники
гость  (аноним)  13.02.2020, 20:55
Оценка:  0
гость
Да, интересно откуда берутся двойники? А ещё интересней от куда берутся копии номеров и техпаспорта (не подделки, а именно копии)? Номер кузова перебит, а доки не подделка? Кто же тот единственный гос орган который мог их выдать? Даже не знаю!
WTFwtfPETYX    13.02.2020, 20:39
Оценка:  0
WTFwtfPETYX
Лох на двойнике п и з д и т и не краснеет, пять лет он ездит без переоформления, серия ТС выдавалась недавно, соответственно двойник тоже свежий, и в этой схеме присутствуют мусара естественно не за бесплатно)))
Видос для лохау)))
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