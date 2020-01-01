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В США после ДТП школьный автобус перевернулся несколько раз - видео из салона

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В авто находилось 25 учеников, которые не были пристегнуты.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети
Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети
Скриншот видео

В Сети опубликовали видео сумасшедшей аварии со школьным автобусом в городе Торнвилл, штат Огайо, в США. Об этом сообщает Авто24.

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Водитель автобуса протаранил автомобиль Ford Mustang, который выехал на перекресток на красный свет. В результате ДТП, автобус несколько раз перевернулся.

В авто находилось 25 учеников, которые не были пристегнуты. Во время аварии их бросало по всему салону. В итоге, восемь студентов и водитель автомобиля были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Также госпитализировали с серьезными травмами водителя Mustang.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети, по поводу необходимости устанавливать ремни безопасности в школьные автобусы.

Ранее сообщалось, что мужчина “нарисовал“ пробку в Google Maps тележкой со смартфонами.

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Теги: ДТП, видео, жесткое ДТП
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