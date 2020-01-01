Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве зафиксировали стильный немецкий Brabus

Комментариев: 0
Тюнинг доведен до совершенства, включая черный матовый окрас.
Для его создания за основу был взят Mercedes-AMG GLS 63
Для его создания за основу был взят Mercedes-AMG GLS 63
topgir.com.ua

В Киеве был замечен представитель самого стильного семейства автомобилей - Brabus.

Читай также: В Украине засняли самый новый заряженный кроссовер Mercedes

В данном случае был заснят Brabus 850 XL.

Для его создания за основу был взят Mercedes-AMG GLS 63 и существенно доработан в тюнинг-ателье Brabus.

Читай также: В Украине засветились сразу два самых новых Mercedes-Benz GLS 2020

Автомобилю была добавлена мощность мотора с 585 до 850 л.с. и увеличена максимальная скорость с 250 до 300 км/час. При этом разгон до 100 км/час у него стал занимать 4,2 с, что впечатляет, учитывая, что масса автомобиля составляет 2,6 тонны.

Читай также: С воздуха показали кладбище 9000 новеньких Mercedes

Кроме того, семиместный салон сделали четырехместным, а в интерьере использовали кожу и другие дорогие отделочные материалы.

Ранее сообщалось, что в Украине засветился очень редкий пикап Mercedes Brabus.

Поделись:
Теги: Mercedes, Brabus, тюнинг-ателье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь