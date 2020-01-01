В Киеве зафиксировали стильный немецкий Brabus

Тюнинг доведен до совершенства, включая черный матовый окрас.

Для его создания за основу был взят Mercedes-AMG GLS 63 topgir.com.ua

В Киеве был замечен представитель самого стильного семейства автомобилей - Brabus.

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В данном случае был заснят Brabus 850 XL.

Для его создания за основу был взят Mercedes-AMG GLS 63 и существенно доработан в тюнинг-ателье Brabus.

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Автомобилю была добавлена мощность мотора с 585 до 850 л.с. и увеличена максимальная скорость с 250 до 300 км/час. При этом разгон до 100 км/час у него стал занимать 4,2 с, что впечатляет, учитывая, что масса автомобиля составляет 2,6 тонны.

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Кроме того, семиместный салон сделали четырехместным, а в интерьере использовали кожу и другие дорогие отделочные материалы.

Ранее сообщалось, что в Украине засветился очень редкий пикап Mercedes Brabus.