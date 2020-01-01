Новые снимки со строительства дороги Днепр-Решетиловка выложили в сети

Согласно плану строительство автотрассы займет максимум два года.

Новые фото строительства дороги Н - 1 Днепр - Решетиловка опубликованы в сети, сообщил Цензор со ссылкой на Фейсбук советника премьер - министра Юрия Голика.

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На этой неделе в связи с установившейся теплой погодой продолжились строительные работы на проекте Н - 1. Дорога Днепр - Решетиловка является одним из самых масштабных проектов в большом дорожном строительстве в нашей стране.

flagma.ua

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Эту автомагистраль должны закончить в течение двух лет. Согласно плану, в этом году должны закончить строительство дороги в Полтавской области. Для этого подготовлена вся техническая документация и ресурсы.

Однако есть желание сделать всю трассу за один год, пишет у себя в Фейсбуке Юрий Голик. И для этого будут приложены все усилия.

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По окончании строительства 171 километр четырехполосной автомагистрали соединит по прямой два населенных пункта и на часы сократит время поездки из Киева в Днепр.

Ранее сообщалось, что дороги Одесса-Херсон и Львов-Умань хотят расширить до 4 полос: Готовится обоснование.