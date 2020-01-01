Ковш экскаватора прорубил заднюю стенку киевской маршрутки
Пострадавших нет. Автобус "Богдан" нуждается в ремонте.
В среду было совершено дорожно - транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта, сообщает Левый берег со ссылкой на пресс - службу патрульной полиции.
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В 12.00 на Харьковском шоссе автопогрузчик столкнулся с маршруткой и своим ковшом пробил заднюю стенку заднюю стенку автобуса. Люди не пострадали. Машина Богдан нуждается в ремонте.
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Водитель погрузчика признал, что был невнимателен и не придерживался безопасной дистанции.
Ранее сообщалось, что в США оператор экскаватора обрушил на себя огромный элеватор - видео.
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