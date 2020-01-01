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Ковш экскаватора прорубил заднюю стенку киевской маршрутки

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Пострадавших нет. Автобус "Богдан" нуждается в ремонте.
Ковш автопогрузчика пробил насквозь заднюю стенку маршрутного автобуса
Ковш автопогрузчика пробил насквозь заднюю стенку маршрутного автобуса
Левый берег

В среду было совершено дорожно - транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта, сообщает Левый берег со ссылкой на пресс - службу патрульной полиции.

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В 12.00 на Харьковском шоссе автопогрузчик столкнулся с маршруткой и своим ковшом пробил заднюю стенку заднюю стенку автобуса. Люди не пострадали. Машина Богдан нуждается в ремонте.

На Харьковском шоссе произошло столкновение экскаватора и маршрутки
На Харьковском шоссе произошло столкновение экскаватора и маршрутки

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Водитель погрузчика признал, что был невнимателен и не придерживался безопасной дистанции.

Ранее сообщалось, что в США оператор экскаватора обрушил на себя огромный элеватор - видео.

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Теги: экскаватор, автопогрузчик, ДТП, маршрутный автобус "Богдан"
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