Турецкая Onur построит в Запорожье мост за 11 миллиардов и 918 миллионов гривен
В торгах на строительство моста в городе Запорожье победила турецкая компания Onur, сообщает prozorro.
Читай также: Стоимость постройки Шулявского моста выросла уже в 3 раза
В объявленном в ноябре тендере на строительство автомагистрали через реку Днепр в Запорожье приняли участие несколько компаний из Украины, Китая и Турции. Ожидаемая стоимость постройки объекта составляла 12 340 694 530,00 гривен.
Турецкая фирма Gocay предложила построить объект за 11 млрд 950 миллионов гривен, а фирма Onur, тоже из Турции, назвала сумму меньше - 11 млрд 918 миллионов гривен и победила в конкурсе.
Читай также: С 1 марта в Украине обещают беспрецедентное дорожное строительство
Компания-победитель теперь должна будет построить автотранспортную магистраль непрерывного движения длиной 9100 метров через оба рукава реки Днепр и остров Хортица.
Путепровод будет включать в себя шесть транспортных развязок. В составе последних будет 27 искусственных сооружений, среди которых два моста с отдельным сооружением под каждое направление движения. Строительство должно занять не более 48 месяцев.
Ранее сообщалось, что на дороги в Украине выделили сумасшедшие деньги.
Полная версия правил
У Жи.дов только одна цель - выбить Украинцев и завладеть ихней землёй.