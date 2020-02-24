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Турецкая Onur построит в Запорожье мост за 11 миллиардов и 918 миллионов гривен

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Будет построена автотранспортная магистраль непрерывного движения длиной 9100 метров через оба рукава реки Днепр и остров Хортица.
В Запорожье компания Onur проложит автомагистраль через реку Днепр
В Запорожье компания Onur проложит автомагистраль через реку Днепр
Скриншот youtube

В торгах на строительство моста в городе Запорожье победила турецкая компания Onur, сообщает prozorro.

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В объявленном в ноябре тендере на строительство автомагистрали через реку Днепр в Запорожье приняли участие несколько компаний из Украины, Китая и Турции. Ожидаемая стоимость постройки объекта составляла 12 340 694 530,00 гривен.

Турецкая фирма Gocay предложила построить объект за 11 млрд 950 миллионов гривен, а фирма Onur, тоже из Турции, назвала сумму меньше - 11 млрд 918 миллионов гривен и победила в конкурсе.

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Компания-победитель теперь должна будет построить автотранспортную магистраль непрерывного движения длиной 9100 метров через оба рукава реки Днепр и остров Хортица.

Путепровод будет включать в себя шесть транспортных развязок. В составе последних будет 27 искусственных сооружений, среди которых два моста с отдельным сооружением под каждое направление движения. Строительство должно занять не более 48 месяцев.

Ранее сообщалось, что на дороги в Украине выделили сумасшедшие деньги.

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Теги: Onur, ProZorro, автомагистраль
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Комментариев (2)
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ЖИД-ПАРАЗИТ    24.02.2020, 16:25
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Безработные Украинцы ищут работу заграницей, А Жи.довская Влвсть плотит Туркам.
У Жи.дов только одна цель - выбить Украинцев и завладеть ихней землёй.
mirbigstar    24.02.2020, 16:07
Оценка:  -2
mirbigstar
Не смешите людей...,а вернее не смешите мир.А за чей счет "банкет",если не секрет?
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