Строительство и ремонт дорог в Украине началось в 17 областях

На 68 объектах приступили к геодезическим измерениям, дренажным работам, фрезерованию существующего покрытия и другим видам работ.

В семнадцати областях Украины приступили к дорожным работам, сообщает пресс - служба “Укравтодора“.

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В Украине в связи с установившимися благоприятными погодными условиями стартовали дорожно - ремонтные работы. На 68 объектах приступили к геодезическим измерениям, дренажным работам, фрезерованию существующего покрытия и многим другим видам работ.

Глава Укравтодора Александр Кубраков отметил, что регулярный срез дорожно - ремонтного строительства в Украине помогает координировать свои действия с Национальной полицией, особенно во время пиковых нагрузок. Такая форма отчета удобна для информирования граждан, а также для дополнительного контроля работы подрядчиков.

В Украине на 68 объектах стартовали дорожно - ремонтные работы facebook.com

Ранее сообщалось, что новые снимки со строительства дороги Днепр-Решетиловка выложили в сети.