Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Строительство и ремонт дорог в Украине началось в 17 областях

Комментариев: 2
На 68 объектах приступили к геодезическим измерениям, дренажным работам, фрезерованию существующего покрытия и другим видам работ.
Первые фото дорожных работ, начавшихся в Закарпатской области
Первые фото дорожных работ, начавшихся в Закарпатской области
facebook.com

В семнадцати областях Украины приступили к дорожным работам, сообщает пресс - служба “Укравтодора“.

Читай также: Турецкая Onur построит в Запорожье мост за 11 миллиардов и 918 миллионов гривен

В Украине в связи с установившимися благоприятными погодными условиями стартовали дорожно -  ремонтные работы. На 68 объектах приступили к геодезическим измерениям, дренажным работам, фрезерованию существующего покрытия и многим другим видам работ.

Глава Укравтодора Александр Кубраков отметил, что регулярный срез дорожно - ремонтного строительства в Украине помогает координировать свои действия с Национальной полицией, особенно во время пиковых нагрузок. Такая форма отчета удобна для информирования граждан, а также для дополнительного контроля работы подрядчиков.

В Украине на 68 объектах стартовали дорожно - ремонтные работы
В Украине на 68 объектах стартовали дорожно - ремонтные работы
facebook.com

Ранее сообщалось, что новые снимки со строительства дороги Днепр-Решетиловка выложили в сети.

Поделись:
Теги: Укравтодор, дорожное строительство, ремонтные работы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Юрий1    28.02.2020, 18:15
Оценка:  0
Юрий1
Все дороги Украины,- нуждаются в капитальном ремонте, а фрезерование и другие подобные работы, это никак не капитальный ремонт. В лучшем случае средний, а в основном,- ямочный.
Юрий1    28.02.2020, 18:09
Оценка:  0
Юрий1
Из за этих фрезерованных срезов дороги, я купил новые диски. Нужно фрезеровать не поперёк дороги, а вдоль. Тогда не будет острых углов в начале и в конце среза. А значит, и колесо, проезжающее по срезу, не будет разбито об острый угол.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь