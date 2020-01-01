Toyota вынуждена отозвать более 3 млн автомобилей по всему миру

Все владельцы транспортных средств будут оповещены об отзыве к маю 2020 года.

Компания Toyota Motor Corp приняла решение отозвать более трех миллионов автомобилей по всему миру, сообщает Униан.

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Японский автопроизводитель вынужден пойти на такие меры из - за возникших неполадок в работе топливного насоса.

Владельцы начали жаловаться на работу мотора, проблемы с запуском и потерю мощности при движении на малых скоростях. По сообщению компании Toyota чаще подобные сообщения поступали из районов с более теплым климатом.

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В январе первоначально собирались отозвать 696 000 автомобилей. Но теперь принято решение об отзыве более 3,2 миллиона автомобилей по всему миру, включая модели выпущенные в 2013 году.

В этот реестр попали Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, а также Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX. Планируется, что дилеры заменят топливные насосы на новые.

Ранее сообщалось, что в Китае заработали уже все заводы Toyota.