Toyota вынуждена отозвать более 3 млн автомобилей по всему миру
Компания Toyota Motor Corp приняла решение отозвать более трех миллионов автомобилей по всему миру, сообщает Униан.
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Японский автопроизводитель вынужден пойти на такие меры из - за возникших неполадок в работе топливного насоса.
Владельцы начали жаловаться на работу мотора, проблемы с запуском и потерю мощности при движении на малых скоростях. По сообщению компании Toyota чаще подобные сообщения поступали из районов с более теплым климатом.
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В январе первоначально собирались отозвать 696 000 автомобилей. Но теперь принято решение об отзыве более 3,2 миллиона автомобилей по всему миру, включая модели выпущенные в 2013 году.
В этот реестр попали Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, а также Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX. Планируется, что дилеры заменят топливные насосы на новые.
Ранее сообщалось, что в Китае заработали уже все заводы Toyota.
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