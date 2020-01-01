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ТЕСТ: Именами каких животных названы автомобили?

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Среди автоназваний нельзя не выделить машины названныев есть животных.
ТЕСТ: Именами каких животных названы автомобили?

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Среди автоназваний нельзя не выделить машины названныев есть животных. Их столько, что можно уже целый зоопарк открывать. Бигмир)нет предлагает угадать названия по фотографии этих машин.

 

Ранее сообщалось, что ювелирный удар по мячику клюшкой принес 86-летней женщине автомобиль: Видео.

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Теги: тест, машины, Украина
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