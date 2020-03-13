В Киеве "неадекват" по крышам автомобилей прыгал к остановке: Видео

Рядом стояла компания мужчин и просто наблюдала ситуацию.

По крышам пяти автомобилей прыжками неадекват добрался до остановки Скриншот facebook

В столице в Оболонском районе на остановке “Богатырская“ засняли странную ситуацию с элементами неадекватности, сообщает KyivOperativ.

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Двое людей решительным шагом приблизились к парню с сумкой, а тот, уходя от контакта, залез на один из припаркованных автомобилей.

Затем, прыгая с крыши на крышу стоящих рядом авто, вернулся в сторону остановки и уехал в маршрутном автобусе.

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Метрах в десяти стояла компания из 5 мужчин. Но никто из них не вмешался в ситуацию.

Ранее сообщалось, что фото и видеофиксация нарушений ПДД начнется уже в ближайшее время - Аваков.