В Киеве "неадекват" по крышам автомобилей прыгал к остановке: Видео
Рядом стояла компания мужчин и просто наблюдала ситуацию.
В столице в Оболонском районе на остановке “Богатырская“ засняли странную ситуацию с элементами неадекватности, сообщает KyivOperativ.
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Двое людей решительным шагом приблизились к парню с сумкой, а тот, уходя от контакта, залез на один из припаркованных автомобилей.
Затем, прыгая с крыши на крышу стоящих рядом авто, вернулся в сторону остановки и уехал в маршрутном автобусе.
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Метрах в десяти стояла компания из 5 мужчин. Но никто из них не вмешался в ситуацию.
Ранее сообщалось, что фото и видеофиксация нарушений ПДД начнется уже в ближайшее время - Аваков.
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