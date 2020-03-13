Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве "неадекват" по крышам автомобилей прыгал к остановке: Видео

Комментариев: 1
Рядом стояла компания мужчин и просто наблюдала ситуацию.
По крышам пяти автомобилей прыжками неадекват добрался до остановки
По крышам пяти автомобилей прыжками неадекват добрался до остановки
Скриншот facebook

В столице в Оболонском районе на остановке “Богатырская“ засняли странную ситуацию с элементами неадекватности, сообщает KyivOperativ.

Читай также: Странное фото: В Украине засняли Ford Mondeo внутри Mercedes Sprinter

Двое людей решительным шагом приблизились к парню с сумкой, а тот, уходя от контакта, залез на один из припаркованных автомобилей.

Затем, прыгая с крыши на крышу стоящих рядом авто, вернулся в сторону остановки и уехал в маршрутном автобусе.

Читай также: Новая Tesla Rodster удивила своим странным рулем - видео

Метрах в десяти стояла компания из 5 мужчин. Но никто из них не вмешался в ситуацию.

Ранее сообщалось, что фото и видеофиксация нарушений ПДД начнется уже в ближайшее время - Аваков.

Поделись:
Теги: нарушитель, неадекватное поведение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
ГунВсемогущий    13.03.2020, 16:17
Оценка:  0
ГунВсемогущий
Почему сразу"неадекват"?Это типичный избиратель ПЕС. ;-)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь