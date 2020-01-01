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Производство Lamborghini на фабрике в северной Италии остановлено

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Решение приняла материнская компания Volkswagen Group в связи с распространением вируса Covid19.
Завод Lamborghini, расположенный в наиболее пострадавшем от вируса районе, временно прекратил производство
Завод Lamborghini, расположенный в наиболее пострадавшем от вируса районе, временно прекратил производство
autocar.co.

Автопроизводитель закрыл в Италии фабрику по производству Lamborghini, сообщает Авто24 со ссылкой на autonews.

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Итальянское производство суперкаров временно прекращено. Такое решение приняла материнская компания Volkswagen Group.

Завод в пригороде Болоньи, на котором производятся все автомобили элитного бренда, будет закрыт до 25 марта. Мера продиктована чрезвычайной ситуацией, обусловленной распространением вируса в северных районах Италии.

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“Мы продолжим следить за ситуацией, чтобы реагировать быстро, с должной гибкостью, в сотрудничестве с нашими людьми и для приложения усилий в нужный момент“, - заявил генеральный директор Lamborghini Стефано Доменикали.

В Италии со среды закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов, аптек и некоторых других заведений до 25 марта. Правительство считает, что фабрики могут работать, предприняв необходимые меры предосторожности.

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Для суперкаров Lamborghini вторым по величине рынком является Китай, в котором сейчас в связи с эпидемией резко упал спрос на автомобили. За прошлый год компания поставила на материковую часть этой страны, в Гонконг и Макао 770 автомобилей.

Такое количество суперкаров уступает лишь числу поставок в Америку -  2 374 машины. Всего же за 2019 год на единственном заводе Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе было выпущено 8 205 автомобилей

Ранее сообщалось, что мощный суперкар Lamborghini 2020 года сфотографировали в Украине.

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Теги: Завод в Сант-Агата-Болоньезе, Lamborghini, Covid19
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