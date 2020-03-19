Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эвакуация автомобилей с улиц в столице будет продолжена

Комментариев: 1
Автомобили, нарушающие правила парковки, продолжат эвакуировать на штрафплощадку.
Dодителям напоминают, чтобы они использовали мобильное приложение в новой версии от Kyiv Smart City
Dодителям напоминают, чтобы они использовали мобильное приложение в новой версии от Kyiv Smart City
Facebook.com

Киевские улицы остаются заполненными автомобилями, а значит и инспекция по парковке продолжит свою работу, сообщает начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Читай также: От фиксации камерой до выписки штрафа: МВД о системе видеорегистрации на дорогах

Особое внимание инспекция будет уделять безопасности пешеходов. Поэтому автомобили, нарушающие правила парковки будут продолжать эвакуировать на штрафплощадку.

В связи с карантинными мерами, пункты выдачи автомобилей обязаны обеспечивать соблюдение дистанции между посетителями, поэтому запускают по одному человеку.

Читай также: Банки арестовуют счета клиентов, не оплативших штрафы за нарушение парковки

Поэтому водителям напоминают, чтобы они использовали мобильное приложение в новой версии от Kyiv Smart City. Это позволит им значительно сократить процедуру возвращения автомобиля со штрафной площадки. 

Скриншот facebook

Ранее сообщалось, что 12 марта в Киеве начали работу камеры фото- и видеофиксации: Адреса.

Поделись:
Теги: Инспекция по парковке, правила дорожного движения, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
PomoikaZE    19.03.2020, 17:18
Оценка:  0
PomoikaZE
Что может умного сообщить особь с фамилией Рахитулин? По словам которой, в Киеве не планируется увеличение парковок. Наверное
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь