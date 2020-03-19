Эвакуация автомобилей с улиц в столице будет продолжена

Автомобили, нарушающие правила парковки, продолжат эвакуировать на штрафплощадку.

Dодителям напоминают, чтобы они использовали мобильное приложение в новой версии от Kyiv Smart City Facebook.com

Киевские улицы остаются заполненными автомобилями, а значит и инспекция по парковке продолжит свою работу, сообщает начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

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Особое внимание инспекция будет уделять безопасности пешеходов. Поэтому автомобили, нарушающие правила парковки будут продолжать эвакуировать на штрафплощадку.

В связи с карантинными мерами, пункты выдачи автомобилей обязаны обеспечивать соблюдение дистанции между посетителями, поэтому запускают по одному человеку.

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Поэтому водителям напоминают, чтобы они использовали мобильное приложение в новой версии от Kyiv Smart City. Это позволит им значительно сократить процедуру возвращения автомобиля со штрафной площадки.

Скриншот facebook

Ранее сообщалось, что 12 марта в Киеве начали работу камеры фото- и видеофиксации: Адреса.