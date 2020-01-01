Этот тест смогут пройти только автолюбители или модницы!

Сможете ли вы отличить автомобильную терминологию от терминологии моды и бьюти-индустрии?

Иногда термины кочуют из области в область, иногда они бывают созвучными app.ex.co

Читай также: Гонщики Формулы 1 во время карантина гоняют на тележках с холодильниками: Видео

Иногда термины кочуют из области в область, иногда они бывают созвучными. Сможете ли вы отличить автомобильную терминологию от терминологии моды и бьюти-индустрии?

Ранее сообщалось, что в Голландии суматошный водитель в последнюю секунду избежал столкновения с поездом: Видео.