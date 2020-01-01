Этот тест смогут пройти только автолюбители или модницы!
Сможете ли вы отличить автомобильную терминологию от терминологии моды и бьюти-индустрии?
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Иногда термины кочуют из области в область, иногда они бывают созвучными. Сможете ли вы отличить автомобильную терминологию от терминологии моды и бьюти-индустрии?
Ранее сообщалось, что в Голландии суматошный водитель в последнюю секунду избежал столкновения с поездом: Видео.
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