Где можно пересечь границу, что бы вернуться из Европы в Украину
МИД Украины предоставил свежую информацию о состоянии на границах Украины, сообщает МИД Украины. Так, ряд стран закрыты для въезда, но предусмотрены транзитные коридоры или вылеты из определенных аэропортов.
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Латвия и Литва закрыла свои границы, здесь возможен исключительно транзит через Беларусь.
Если необходимо выбраться из Сербии, то нужно сделать заблаговременный запрос в Посольство Румынии, т.к. транзит осуществляется через Румынию. В свою очередь, посольство передает официальную ноту с перечнем лиц, планирующим транзит.
Для проезда по территории РФ, Беларуси, Молдовы, Словакии, Польши и Румынии следует формировать маршрут согласно интерактивной карте пропускных пунктов. Некоторые пункты пропуска при этом могут быть закрыты для пешего пересечения границы.
Что бы выехать из Германии, Чехии и Австрии был создан транзитный коридор через Австрию и Венгрию. При этом, пересечение австро-словенской границы предусматривает пропуск украинцев для вылета из аэропорта Вены.
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Также, министерство иностранных дел отмечает, что ситуация на границах государств динамично переменчива. И рекомендует связываться с консульствами в стране для уточнения информации.
Ранее сообщалось о запуске системы видеофиксации нарушений в Киеве.
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