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"Что тебе в имени моем?" Изучаем номерные знаки авто в Украине

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Все, что вы хотели знать о цифрах на номере авто. Благоприятные и счастливые номерные знаки по Пифагору.
Что означают цифры на номере машины? Самая полная расшифровка
Что означают цифры на номере машины? Самая полная расшифровка
depositphotos.com

История украинских номерных знаков началась сразу после развала Советского Союза. Эти знаки практически полностью дублировали советские. В 1994 власти ввели собственный стандарт, который действовал до 2004 года. Украинские номерные знаки еще дважды были модифицированы - в 2004 и 2015 г. 

Об этом сообщает bigmir.net.

Интересный факт: Первые номера в Киеве были выданы в 1917 году. Они состояли из трех цифр и одной буквы

Что означают цифры на номере авто:

  • обозначение страны и ее флаг (слева),
  • регион, в котором зарегистрировано ТС (буквы слева, например, АК на картинке),
  • регистрационный номер авто (по центру),
  • серия машины (слева).

Обозначение цифр и знаков на номере авто: Кратко
Обозначение цифр и знаков на номере авто: Кратко
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Коды регионов Украины на номерах авто: Расшифровка и карта

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По номеру автомобиля можно определить, в какой области зарегистрировано транспортное средство. Информация зашифрована в коде региона. Для этого используются всего лишь 12 букв из латинского алфавита. Например, номера авто, зарегистрированного в столице, будут начинаться с букв АА. Если же машина стоит на учете в Одесской области, то регистрационные номера начнутся с ВН.

Номера авто по областям Украины 2020 - карта
Номера авто по областям Украины 2020 - карта
depositphotos.com

Что означают цвета номеров машин в Украине

По цвету отечественного номерного знака можно узнать, к какой структуре относится конкретное транспортное средство. Смотрите расшифровку цветов с пояснениями. 

  • 1. Белый номер — личный автомобиль частного лица.

Стандартные номера в Украине
Стандартные номера в Украине
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  • 2. Синий номер — силовики и полиция.

Полицейские номера в Украине
Полицейские номера в Украине
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  • 3. Чёрный номер — Вооруженные силы, МЧС.

Военные номера в Украине
Военные номера в Украине
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  • 4. Жёлтый номер — общественный транспорт.

Номера общественного транспорта
Номера общественного транспорта
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  • 5. Красный номер — транзитные номерные знаки.

Транзитные номера
Транзитные номера
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  • 6.Белые номера с кодом DP - номера дипломатов. 

Дипломатические номера в Украине
Дипломатические номера в Украине
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Правительственные номера в Украине:

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В Украине действуют специальные серии, которые используются только для авто властей. Например, машины секретариата Президента помечены АА (0001-1000), а авто КГГА - АА 80ХХ. Транспортные средства Верховной Рады комплектуются номерами с кодом ВР, Кабмина КВ (33ХХ), КК (33ХХ) и КТ (33ХХ).

Прикольные именные номера на машину

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Индивидуальными называют автомобильные знаки, которые можно заказать и получить в дополнение к основному. Ранее мы писали, как оформить получение эксклюзивных регистрационных знаков. Три символа в уникальном номере будут стоить 300 грн, за каждый последующий необходимо доплатить по 100 грн. Также можно заказать картинку, которая обойдется еще в 500 грн.

Прикольные именные номера в Украине - примеры
Прикольные именные номера в Украине - примеры
МВД

Прикольные именные номера в Украине - примеры
Прикольные именные номера в Украине - примеры
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Получить заветный уникальный знак можно двумя способами – через личный кабинет водителя или же обратившись в сервисный центр МВД. Для последнего нужно будет подготовить пакет документов, а именно соответствующее заявление, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт владельца.

Как получить индивидуальные номера в Украине в 2020 году
Как получить индивидуальные номера в Украине в 2020 году
ГСЦ МВД

Как выбрать счастливый номер для авто: Шуточная считалка

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Для любителей “заморочиться“ можно проверить удачу собственного авто.  Да-да, и все это благодаря эзотерическому учению под названием нумерология. Древнегреческий математик Пифагор придумал специальную систему. Чтобы ей воспользоваться нужно сложить все цифры номера до получения однозначного числа с поправкой только, если вышло 11 или 22. Эти два числа не складывают, так как они считаются “сакральными“. 

Как считать цифры в номере авто - Пояснение
Как считать цифры в номере авто - Пояснение
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Пример авто номера: АА 1111 АА   - 1+1+1+1+1+1+1+1= 8 

Нумерологическое число автомобиля - 8. Осталось найти соответствующую расшифровку по цифре.

О чем расскажет номер машины - расшифровка:

  • “1“ - такой автомобиль нужно беречь, держать в идеальной чистоте и не позволять другим ездить за рулем. Если же нарушать эти правила, машина будет все время ломаться. 
  • “2“ –  машина с гонором, которая принимает владельца только с твердым характером. В других случаях она будет ломаться и даже глохнуть без видимых на то причин.  
  • “3“  – код наделяет машину “веселым“ и “добрым“ нравом.  Авто требует внимательного отношения к себе. Следите за “тройкой“, она отблагодарит верной службой. 
  • “4“  - такое число лучше всего подойдет автобусам, такси и внедорожникам. Авто с таким номером “обладает“ общительным нравом и может привлекать внимание полиции, попутчиков и  воров. Частый участник пробок, “любит“ спокойный стиль вождения.
  • “5“ -  автомобиль идеален для любителей тюнинга. 
  • “6“ - такой код говорит о спокойной рабочей лошадке. Автомобиль надёжный, редко ломающийся.
  • “7“ -  машина с таким номером подойдет для опытных водителей.  Это авто не любит спонтанного и резкого управления, ценит умелых водителей.
  • “8“ – код такого авто соответствует богатому владельцу, идеален для амбициозных  и целеустремленных людей. 
  • “9“– автомобиль с таким кодом подойдет пожарным, спасателям, скорой помощи. При этом номер провальный для такси, маршруток и грузовиков.
  • “11“ – авто с таким номером лучше сразу принять, как живое существо. Если вы решите относиться к авто, как к куску металла, ждите регулярных поломок и проблем. 
  • “22“ – помогает хозяину стать лучше и мудрее. Оптимально для благотворителей и совсем не подойдет для такси. 

Если вы хотите соотнести влияние чисел на вас лично, то нужно просчитать свое личное число имени. Для этого суммируем дату рождения до одной цифры.

Например : дата рождения 24 октября 1983 года

Расчет: 2+4+1+0+1+9+8+3=28 2+8=10  1+0=1

Итог: число имени в примере равно 1

Далее нужно свериться с таблицей соответствия вашего личного числа и кода номерного знака автомобиля.

Подсказка в нумерологии - ваше число в соотношении с числом вашего автомобиля
Подсказка в нумерологии - ваше число в соотношении с числом вашего автомобиля
autocentre

Ранее сообщалось о том, как заказать индивидуальные номера

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Теги: номерные знаки, номера, нумерология, автомобиль
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русский  (аноним)  06.05.2020, 22:05
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Сраные пидapacы, блять!!!
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