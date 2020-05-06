"Что тебе в имени моем?" Изучаем номерные знаки авто в Украине

Все, что вы хотели знать о цифрах на номере авто. Благоприятные и счастливые номерные знаки по Пифагору.

История украинских номерных знаков началась сразу после развала Советского Союза. Эти знаки практически полностью дублировали советские. В 1994 власти ввели собственный стандарт, который действовал до 2004 года. Украинские номерные знаки еще дважды были модифицированы - в 2004 и 2015 г.

Об этом сообщает bigmir.net.

Интересный факт: Первые номера в Киеве были выданы в 1917 году. Они состояли из трех цифр и одной буквы

Что означают цифры на номере авто:

обозначение страны и ее флаг (слева),

регион, в котором зарегистрировано ТС (буквы слева, например, АК на картинке),

регистрационный номер авто (по центру),

серия машины (слева).

Обозначение цифр и знаков на номере авто: Кратко Сеть

Коды регионов Украины на номерах авто: Расшифровка и карта

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По номеру автомобиля можно определить, в какой области зарегистрировано транспортное средство. Информация зашифрована в коде региона. Для этого используются всего лишь 12 букв из латинского алфавита. Например, номера авто, зарегистрированного в столице, будут начинаться с букв АА. Если же машина стоит на учете в Одесской области, то регистрационные номера начнутся с ВН.

Номера авто по областям Украины 2020 - карта depositphotos.com

Что означают цвета номеров машин в Украине

По цвету отечественного номерного знака можно узнать, к какой структуре относится конкретное транспортное средство. Смотрите расшифровку цветов с пояснениями.

1. Белый номер — личный автомобиль частного лица.

Стандартные номера в Украине Сеть

2. Синий номер — силовики и полиция.

Полицейские номера в Украине Сеть

3. Чёрный номер — Вооруженные силы, МЧС.

Военные номера в Украине Сеть

4. Жёлтый номер — общественный транспорт.

Номера общественного транспорта Сеть

5. Красный номер — транзитные номерные знаки.

Транзитные номера Сеть

6.Белые номера с кодом DP - номера дипломатов.

Дипломатические номера в Украине Сеть

Правительственные номера в Украине:

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В Украине действуют специальные серии, которые используются только для авто властей. Например, машины секретариата Президента помечены АА (0001-1000), а авто КГГА - АА 80ХХ. Транспортные средства Верховной Рады комплектуются номерами с кодом ВР, Кабмина КВ (33ХХ), КК (33ХХ) и КТ (33ХХ).

Прикольные именные номера на машину

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Индивидуальными называют автомобильные знаки, которые можно заказать и получить в дополнение к основному. Ранее мы писали, как оформить получение эксклюзивных регистрационных знаков. Три символа в уникальном номере будут стоить 300 грн, за каждый последующий необходимо доплатить по 100 грн. Также можно заказать картинку, которая обойдется еще в 500 грн.

Прикольные именные номера в Украине - примеры МВД

Прикольные именные номера в Украине - примеры Сеть

Получить заветный уникальный знак можно двумя способами – через личный кабинет водителя или же обратившись в сервисный центр МВД. Для последнего нужно будет подготовить пакет документов, а именно соответствующее заявление, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт владельца.

Как получить индивидуальные номера в Украине в 2020 году ГСЦ МВД

Как выбрать счастливый номер для авто: Шуточная считалка

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Для любителей “заморочиться“ можно проверить удачу собственного авто. Да-да, и все это благодаря эзотерическому учению под названием нумерология. Древнегреческий математик Пифагор придумал специальную систему. Чтобы ей воспользоваться нужно сложить все цифры номера до получения однозначного числа с поправкой только, если вышло 11 или 22. Эти два числа не складывают, так как они считаются “сакральными“.

Как считать цифры в номере авто - Пояснение Сеть

Пример авто номера: АА 1111 АА - 1+1+1+1+1+1+1+1= 8

Нумерологическое число автомобиля - 8. Осталось найти соответствующую расшифровку по цифре.

О чем расскажет номер машины - расшифровка:

“1“ - такой автомобиль нужно беречь, держать в идеальной чистоте и не позволять другим ездить за рулем. Если же нарушать эти правила, машина будет все время ломаться.

- такой автомобиль нужно беречь, держать в идеальной чистоте и не позволять другим ездить за рулем. Если же нарушать эти правила, машина будет все время ломаться. “2“ – машина с гонором, которая принимает владельца только с твердым характером. В других случаях она будет ломаться и даже глохнуть без видимых на то причин.

– машина с гонором, которая принимает владельца только с твердым характером. В других случаях она будет ломаться и даже глохнуть без видимых на то причин. “3“ – код наделяет машину “веселым“ и “добрым“ нравом. Авто требует внимательного отношения к себе. Следите за “тройкой“, она отблагодарит верной службой.

– код наделяет машину “веселым“ и “добрым“ нравом. Авто требует внимательного отношения к себе. Следите за “тройкой“, она отблагодарит верной службой. “4“ - такое число лучше всего подойдет автобусам, такси и внедорожникам. Авто с таким номером “обладает“ общительным нравом и может привлекать внимание полиции, попутчиков и воров. Частый участник пробок, “любит“ спокойный стиль вождения.

- такое число лучше всего подойдет автобусам, такси и внедорожникам. Авто с таким номером “обладает“ общительным нравом и может привлекать внимание полиции, попутчиков и воров. Частый участник пробок, “любит“ спокойный стиль вождения. “5“ - автомобиль идеален для любителей тюнинга.

- автомобиль идеален для любителей тюнинга. “6“ - такой код говорит о спокойной рабочей лошадке. Автомобиль надёжный, редко ломающийся.

- такой код говорит о спокойной рабочей лошадке. Автомобиль надёжный, редко ломающийся. “7“ - машина с таким номером подойдет для опытных водителей. Это авто не любит спонтанного и резкого управления, ценит умелых водителей.

- машина с таким номером подойдет для опытных водителей. Это авто не любит спонтанного и резкого управления, ценит умелых водителей. “8“ – код такого авто соответствует богатому владельцу, идеален для амбициозных и целеустремленных людей.

– код такого авто соответствует богатому владельцу, идеален для амбициозных и целеустремленных людей. “9“ – автомобиль с таким кодом подойдет пожарным, спасателям, скорой помощи. При этом номер провальный для такси, маршруток и грузовиков.

– автомобиль с таким кодом подойдет пожарным, спасателям, скорой помощи. При этом номер провальный для такси, маршруток и грузовиков. “11“ – авто с таким номером лучше сразу принять, как живое существо. Если вы решите относиться к авто, как к куску металла, ждите регулярных поломок и проблем.

– авто с таким номером лучше сразу принять, как живое существо. Если вы решите относиться к авто, как к куску металла, ждите регулярных поломок и проблем. “22“ – помогает хозяину стать лучше и мудрее. Оптимально для благотворителей и совсем не подойдет для такси.

Если вы хотите соотнести влияние чисел на вас лично, то нужно просчитать свое личное число имени. Для этого суммируем дату рождения до одной цифры.

Например : дата рождения 24 октября 1983 года Расчет: 2+4+1+0+1+9+8+3=28 2+8=10 1+0=1 Итог: число имени в примере равно 1

Далее нужно свериться с таблицей соответствия вашего личного числа и кода номерного знака автомобиля.

Подсказка в нумерологии - ваше число в соотношении с числом вашего автомобиля autocentre

Ранее сообщалось о том, как заказать индивидуальные номера.