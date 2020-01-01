На данный момент удается выпускать по 60 комплектов ежедневно.

В компании Skoda на 3D-принтерах начали печатать защитные респираторы

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В компании Skoda на 3D-принтерах начали печатать защитные респираторы

Компания Skoda начала производить респираторы, сообщает Авто24 со ссылкой на пресс-службу компании.

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Чешский автопроизводитель приступил к печатанию индивидуальных масок-респираторов на своем дорогом оборудовании.

Модель респиратора CIIRC RP95-3D была разработана Чешским институтом информатики, робототехники и кибернетики, а также Техническим университетом Чехии.

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Эти респираторы многократного пользования, их можно дезинфицировать. А фильтр может защищать до 7 дней. Предназначены для медицинских работников.

Оборудование на данный момент выпускает по 60 комплектов деталей для защитных масок ежедневно.

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Компания Skoda призывает всех, у кого есть 3D-принтер HP Multi Jet Fusion получить разработку в Техническом университете Чехии и подключаться к производству респираторов.

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