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Компания Jaguar Land Rover передала Красному Кресту 160 своих автомобилей: Видео

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Партнерство JLR с Красным Крестом насчитывает 65 лет.
Среди переданных машин 27 новых Defender
Среди переданных машин 27 новых Defender
carscoops.com

Компания Jaguar Land Rover выделила более полутора сотен автомобилей для помощи организациям, противостоящим распространению коронавируса, сообщает Авто24 со ссылкой на carscoops

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Представители команды JLR передали 57 автомобилей Британскому Красному Кресту для доставки лекарств и продуктов питания уязвимым людям по всей Великобритании.

В Испании, Франции, Южной Африке и Австралии компания свыше 100 авто передала местным обществам КК.

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Среди моделей есть Defender, Range Rover, Jaguar F-Paces и 4-дверные седаны от Jaguar. Эти автомобили могли стоять на стоянке до конца карантина, но компания отправила их работать и помогать нуждающимся.

“Наше партнерство с Красным Крестом насчитывает 65 лет, и мы будем работать вместе с ними, чтобы сделать все возможное во время этой глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения“, - сказал директор по работе с клиентами Финбар Макфолл.

Ранее сообщалось, что в Азии находчивый полицейский в странном шлеме агитирует людей соблюдать карантин.

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Теги: Jaguar Land Rover, Красный Крест, Defender
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