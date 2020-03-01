Компания Jaguar Land Rover передала Красному Кресту 160 своих автомобилей: Видео

Партнерство JLR с Красным Крестом насчитывает 65 лет.

Компания Jaguar Land Rover выделила более полутора сотен автомобилей для помощи организациям, противостоящим распространению коронавируса, сообщает Авто24 со ссылкой на carscoops

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Представители команды JLR передали 57 автомобилей Британскому Красному Кресту для доставки лекарств и продуктов питания уязвимым людям по всей Великобритании.

В Испании, Франции, Южной Африке и Австралии компания свыше 100 авто передала местным обществам КК.

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Среди моделей есть Defender, Range Rover, Jaguar F-Paces и 4-дверные седаны от Jaguar. Эти автомобили могли стоять на стоянке до конца карантина, но компания отправила их работать и помогать нуждающимся.

“Наше партнерство с Красным Крестом насчитывает 65 лет, и мы будем работать вместе с ними, чтобы сделать все возможное во время этой глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения“, - сказал директор по работе с клиентами Финбар Макфолл.

Ранее сообщалось, что в Азии находчивый полицейский в странном шлеме агитирует людей соблюдать карантин.