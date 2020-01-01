Пандемия COVID-19: ТОП-15 самых грязных мест в авто
Сел за руль – обработай его антисептиком.
Во время эпидемии коронавируса личный автомобиль спасает от лишних рисков заражения, ведь он признан самым безопасным транспортом. Но и в своем авто можно найти “грязные“ места. О них рассказал Мотор.
ТОП-15 самых грязных мест в авто:
- Дверные ручки
- Руль
- Подрулевые рычажки и лепестки
- Селектор автомата или рычаг механики
- Ремень безопасности
- Салонное зеркало
- Блок стеклоподьемников
- Климатическая установка
- Мультимедийная система
- Блок управления светом
- Клавиша аварийки
- Центральный подлокотник
- Салонные дверные ручки
- Пятая дверь/крышка багажника
- Боковые зеркала
- Брелок с ключами
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Обработка всех указанных зон нехитрая. Просто пройдитесь по ним антисептиком, содержание спирта в котором не менее 65%. Хорошо проветрите транспортное средство и вперед. Не забывайте про защитную маску и перчатки.
Ранее сообщалось об изменении правил перевозки в стране.
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