Пандемия COVID-19: ТОП-15 самых грязных мест в авто

Сел за руль – обработай его антисептиком.

Во время эпидемии коронавируса личный автомобиль спасает от лишних рисков заражения, ведь он признан самым безопасным транспортом. Но и в своем авто можно найти “грязные“ места. О них рассказал Мотор.

ТОП-15 самых грязных мест в авто:

Дверные ручки Руль Подрулевые рычажки и лепестки Селектор автомата или рычаг механики Ремень безопасности Салонное зеркало Блок стеклоподьемников Климатическая установка Мультимедийная система Блок управления светом Клавиша аварийки Центральный подлокотник Салонные дверные ручки Пятая дверь/крышка багажника Боковые зеркала Брелок с ключами

Назван самый полный перечень «грязных» мест в автомобиле depositphotos.com

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Обработка всех указанных зон нехитрая. Просто пройдитесь по ним антисептиком, содержание спирта в котором не менее 65%. Хорошо проветрите транспортное средство и вперед. Не забывайте про защитную маску и перчатки.

Назван самый полный перечень «грязных» мест в автомобиле depositphotos.com

Ранее сообщалось об изменении правил перевозки в стране.