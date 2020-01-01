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Пандемия COVID-19: ТОП-15 самых грязных мест в авто

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Сел за руль – обработай его антисептиком.
Назван самый полный перечень «грязных» мест в автомобиле
Назван самый полный перечень «грязных» мест в автомобиле
depositphotos.com

Во время эпидемии коронавируса личный автомобиль спасает от лишних рисков заражения, ведь он признан самым безопасным транспортом. Но и в своем авто можно найти “грязные“ места. О них рассказал Мотор.

ТОП-15 самых грязных мест в авто: 

  1. Дверные ручки
  2. Руль
  3. Подрулевые рычажки и лепестки
  4. Селектор автомата или рычаг механики
  5. Ремень безопасности
  6. Салонное зеркало
  7. Блок стеклоподьемников
  8. Климатическая установка
  9. Мультимедийная система
  10. Блок управления светом
  11. Клавиша аварийки
  12. Центральный подлокотник
  13. Салонные дверные ручки
  14. Пятая дверь/крышка багажника
  15. Боковые зеркала
  16. Брелок с ключами

Назван самый полный перечень «грязных» мест в автомобиле
Назван самый полный перечень «грязных» мест в автомобиле
depositphotos.com

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 Обработка всех указанных зон нехитрая. Просто пройдитесь по ним антисептиком, содержание спирта в котором не менее 65%. Хорошо проветрите транспортное средство и вперед. Не забывайте про защитную маску и перчатки.

Назван самый полный перечень «грязных» мест в автомобиле
Назван самый полный перечень «грязных» мест в автомобиле
depositphotos.com

Ранее сообщалось об изменении правил перевозки в стране.

 

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Теги: лайфхак, автомобиль, Коронавирус, Карантин
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