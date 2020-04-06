Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спецтехники

С 5 апреля и до конца карантина в Киеве улицы будут обрабатывать дезинфекторами.

На трех специальных автомобилях-водометах в сопровождении службы безопасности дорожного движения гвардейцы будут производить дезинфекцию центральных улиц и площадей Киева. Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

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Обработку будут проводить трижды в неделю специальными растворами. По словам эпидемиолога капитана спец службы Леси Куприенко, данные растворы не опасны для человека и животных, но очень эффективны в борьбе с вирусами и другими возбудителями болезней.

Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спец техники ngu.gov.ua

Обработку будет проводить трижды в неделю специальными растворами. Стоимость каждого такого авто составляет приблизительно 300 тыс долл. Машины отечественного производства.

Объем для жидкости у водометных машин составляет около 7 тонн. Для готового орошательного раствора используются еще три баллона по 27 л спец состава.

Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спец техники ngu.gov.ua

Карантинные меры в столице стали более суровыми с 6 апреля. В таком формате они будут проводиться до особых распоряжений. Ограничения продлятся до 24 апреля, но могут быть продолжены правительством.

Ранее сообщалось, что в Киеве ужесточили условия карантина