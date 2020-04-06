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Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спецтехники

Комментариев: 2
С 5 апреля и до конца карантина в Киеве улицы будут обрабатывать дезинфекторами.
Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спец техники
Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спец техники
ngu.gov.ua

На трех специальных автомобилях-водометах в сопровождении службы безопасности дорожного движения гвардейцы будут производить дезинфекцию центральных улиц и площадей Киева. Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

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 Обработку будут проводить трижды в неделю специальными растворами. По словам эпидемиолога капитана спец службы Леси Куприенко, данные растворы не опасны для человека и животных, но очень эффективны в борьбе с вирусами и другими возбудителями болезней.

Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спец техники
Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спец техники
ngu.gov.ua

Обработку будет проводить трижды в неделю специальными растворами. Стоимость каждого такого авто составляет приблизительно 300 тыс долл. Машины отечественного производства.

Объем для жидкости у водометных машин составляет около 7 тонн. Для готового орошательного раствора используются еще три баллона по 27 л спец состава.

Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спец техники
Гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спец техники
ngu.gov.ua

Карантинные меры в столице стали более суровыми с 6 апреля. В таком формате они будут проводиться до особых распоряжений. Ограничения продлятся до 24 апреля, но могут быть продолжены правительством.

Ранее сообщалось, что в Киеве ужесточили условия карантина 

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Теги: спецтехника, Киев, Карантин, дезинфекция
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.04.2020, 15:40
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гость
СУКИ, на все готовы за народные деньги, лишь бы н..бать народ....
гость  (аноним)  06.04.2020, 15:30
Оценка:  0
гость
Это надо делать в спальных районах.
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