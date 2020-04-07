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Пьяную гонщицу из Киева задержала полиция: видео

Комментариев: 7
В Киеве задержали Анну Краснову, которая ездила по городу на высокой скорости в нетрезвом виде.
Пьяную гонщицу из Киева задержала полиция: видео
Пьяную гонщицу из Киева задержала полиция: видео
скрин видео

Представительница “золотой“ молодежи Киева Анна Краснова ездила ночью, 3 апреля, на мамином автомобиле со скоростью 200 км/ч. При задержании оперативники обнаружили нетрезвое состояние девушки. Об этом сообщает заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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На месте происшествия был составлен протокол об административном нарушении согласно статье 130 КУпАП. Если решение суда будет на стороне закона, девушке грозит штраф в размере 10 200 грн и лишение прав сроком на год.

Несколькими годами ранее Анна была замечена за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Однако суд оправдал девушку, наказания она не понесла.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяная женщина-водитель не заметила фуру

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Теги: гонщица, пьяная, мажоры, Киев
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Комментариев (7)
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korvin_ral    07.04.2020, 16:41
Оценка:  0
korvin_ral
10200 ? Класс =) Почти, что один раз сейчас сходить в парк.
ЗаелоПластинку    07.04.2020, 16:37
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Как тонко в статье намекнули на коррупцию:
"Если решение суда будет на стороне закона..."
гость  (аноним)  07.04.2020, 16:34
Оценка:  +4
гость
Але-е-е!!! Депутаты ку...вы, а не пора ли вернуть смертную казнь, в том числе и для таких мразей, как эта тупая пиз....да?!
ВолодяГрОЙсман    07.04.2020, 16:31
Оценка:  +1
ВолодяГрОЙсман
И что?Как и всегда,погрозите ей своими нестоячими писюнами,затем куни ей поочередно сделаете и отпустите?
гость  (аноним)  07.04.2020, 16:31
Оценка:  +3
гость
ИДИОТЫ!
НУЖНО ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ ДЕВУШКУ!
НО, ПЕРЕД ЭТИМ, - ОТРЕЗАТЬ ОБЕ РУКИ,
ЧТОБЫ ОНА ДАЖЕ ЖОПУ СЕБЕ ПОДТЕРЕТЬ НЕ СМОГЛА!
Евгенич    07.04.2020, 16:30
Оценка:  +3
Евгенич
А по сути, это очередная зайцева. И пока не случится трагедия, будет и дальше лЙОтать под музон
Евгенич    07.04.2020, 16:27
Оценка:  +1
Евгенич
"...обнаружили нетрезвое состояние девушки..." Ааааа... мой мозг!
Кого вы там понабрали в "журналисты"??? А ну бегом в школу, доучиваться!!!
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