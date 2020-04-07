Пьяную гонщицу из Киева задержала полиция: видео

В Киеве задержали Анну Краснову, которая ездила по городу на высокой скорости в нетрезвом виде.

Представительница “золотой“ молодежи Киева Анна Краснова ездила ночью, 3 апреля, на мамином автомобиле со скоростью 200 км/ч. При задержании оперативники обнаружили нетрезвое состояние девушки. Об этом сообщает заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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На месте происшествия был составлен протокол об административном нарушении согласно статье 130 КУпАП. Если решение суда будет на стороне закона, девушке грозит штраф в размере 10 200 грн и лишение прав сроком на год.

Несколькими годами ранее Анна была замечена за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Однако суд оправдал девушку, наказания она не понесла.

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