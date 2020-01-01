За "сироту" Mercedes-Benz SL600 в США попросили 135 тыс $

Любопытно, что компания производитель сама выставила родстер на продажу. С 2001 года автомобиль принадлежал производителю и не имел владельца.

Автомобиль с типом кузова родстер продают в “Центре классических автомобилей“ Mercedes-Benz в г. Ирвин, штат Калифорния. Приобрести раритет можно за 135 тыс долл. Это, к слову, на 20 тысяч дороже, чем совершенно новый SL550. Об этом сообщает Мотор.

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Автомобиль, вероятнее всего, является последним представителем линейки Mercedes-Benz SL, которая была выпущена последний раз в 2001 году. Несмотря на свой возраст, автомобиль практически новый, пробег компания указывает всего 687 км. Мощный 12-цилиндровый двигатель, объемом 6 литров, управляется автоматической КП, что позволяет разгоняться родстеру за 6,1 сек до 100 км.

Ранее сообщалось, что раритетный трактор за 10 тыс $ выставили на продажу в Украине