Облцентр в Днепропетровской области закрыли из-за вспышки COVID-19

В понедельник, 6 апреля, в Першотравенске зафиксировали 6 положительных тестов на коронавирус. Через сутки их было уже 21. Город закрыли для въезда и выезда.

В Першотравенске Днепропетровской области ограничили въезд и выезд транспорта в среду, 8 апреля. Причиной послужила вспышка коронавируса на территории города, заболел 21 человек. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

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Из 41 больного Днепропетровской области, 21 находится в Першотравенске. Причиной роста заболевания названы сборы баптистов на территории города. В понедельник, 6 апреля, медиками было зафиксировано заражение шестерых жителей города. При тщательном изучении контактных лиц еще 15 человек дали позитивную реакцию на ПЦР тест.

Для прекращения распространения опасного вируса было принято решение об усилении проверок на блокпостах города, проведении терпературометрии всех водителей. В город отправлен груз с медикаментами, спец одеждой и антисептиками.

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