В Италии обрушился 400-метровый мост

В среду, 8 апреля, в Италии произошло обрушение моста, который служил пунктом сообщения между городами Лигурия и Тоскана.

Происшествие случилось утром, 8 апреля, в службу спасения сообщили о аварии. Мост, протяженностью 400 метров и высотой около 8, находился между двумя городами Лигурия и Тоскана и служил переправой через реку Магра. На мосту находилось два автомобиля. Об этом сообщают местные СМИ.

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Причинами аварии первоисточник указывает некачественный ремонт, который производили в прошлом году. Очевидцы же происшествия сообщают о запахе газа. Автомобили, находящиеся в момент аварии на мосту, найдены. Люди, находящиеся в них, отправлены в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

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