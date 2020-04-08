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В Италии обрушился 400-метровый мост

Комментариев: 1
В среду, 8 апреля, в Италии произошло обрушение моста, который служил пунктом сообщения между городами Лигурия и Тоскана.
В Италии обрушился 400-метровый мост
В Италии обрушился 400-метровый мост
скрин youtube

Происшествие случилось утром, 8 апреля, в службу спасения сообщили о аварии. Мост, протяженностью 400 метров и высотой около 8, находился между двумя городами Лигурия и Тоскана и служил переправой через реку Магра. На мосту находилось два автомобиля. Об этом сообщают местные СМИ.

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Причинами аварии первоисточник указывает некачественный ремонт, который производили в прошлом году. Очевидцы же происшествия сообщают о запахе газа.  Автомобили, находящиеся в момент аварии на мосту, найдены. Люди, находящиеся в них, отправлены в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что восемь украинцев перевернулись в автобусе под Будапештом

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Теги: Италия, мост, упал в реку, авария
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.04.2020, 17:40
Оценка:  +1
гость
Гастеры из укры! Лучше бы вы мыли им ночные горшки чем мосты ремонтили!
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