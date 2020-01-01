От угона не застрахован ни один водитель. Что сделать, чтобы максимально себя обезопасить?

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией кражи своего авто. Поэтому следует заранее предпринять ряд мер по защите своего движимого имущества.

Думайте перед покупкой

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Ряд автомобилей по статистике угоняют чаще. К ним относятся Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, Lada. Популярность этих марок среди населения делают их лакомым куском и для злоумышленников. Угнанное авто нередко разбирают на запчасти. Если же автомобиль, выбранный для покупки, относится к перечисленным, то нужно:

Застраховать машину от угона

Как обезопасить авто от угона depositphotos.com

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Автоцивилка помогает обезопасить себя от финансовых потерь в ремонте после ДТП. Страховка же от угона (КАСКО) это надежная защита при потере транспортного средства. Тут нужно учитывать, что система сигнализации в автомобиле должна быть установлена в сервисных центрах по всем правилам. Этот момент лучше оговаривать с дилером, во избежание спорных ситуаций после.

Механическая защита от угона и место стоянки авто

Как обезопасить авто от угона depositphotos.com

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Механический блокиратор руля и на колеса автомобиля, блокираторы на коробку передач и педали – все эти приборы дополнительно обезопасят вас от угона. А стоянка c камерами видеонаблюдения уменьшит вероятность кражи.

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