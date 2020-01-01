В США прошла премия "Международный автомобиль года".

Названы победители премии Международный автомобиль 2020 года в среду, 8 апреля, в США. Впервые церемония происходила онлайн из-за карантина.

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Победителем премии в 2020 году стал Kia Telluride – кроссовер корейской компании, выпущенный в 2019 году. Также компания одержала победу в номинации “Мировой городской автомобиль“ со своим электрокаром Кia Soul EV.

В номинацию берут авто, которые доступны к покупке минимум в пяти странах мира на двух континентах по состоянию на 1 января года, в котором присуждается премия

Сразу две награды получил Porsche Taycan – в номинациях “Мировой роскошный автомобиль“ и “Мировой представительский автомобиль“.

Назван лучший автомобиль 2020 года Wikipedia

В номинации “Всемирный дизайн авто“ боролись за победу Mazda3 и Porsche Taycan. С минимальным разрывом победила Mazda – 179 баллов против 177 у Porsche.

Назван лучший автомобиль 2020 года Wikipedia

Международная премия, присуждаемая в США, создана в 2003 году. Судьями является коллектив международных автомобильных журналистов из 20 стран мира.

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