На выходных 11-12 апреля в Киеве усиливают патрулирование города, а в областях вводят жесткие ограничения.

В эти выходные, 11-12 апреля, в Киеве полицейские будут нести усиленное патрулирование. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге в пятницу, 10 апреля.

Усиленные патрульные наряды будут проверять соблюдение карантина в парках, скверах города и всех общественных местах. Кроме этого, при выявлении вспышки коронавирусной инфекции на предприятии, будет введен локальный принудительный карантин.

В регионах ситуация с карантином не лучше. Решением Черновицкой областной госадминистрации с 11 апреля, сроком на двое суток, вводятся ограничительные меры.

Карантин: Кличко усиливает патрули, а регионы ужесточают ограничения bukoda.gov.ua

“С 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля на Буковине действует особый режим. Будет ограничена работа всех торговых объектов, не зависимо от формы собственности, кроме аптек. АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи 101,102,103,104.“ – говорится на сайте Черновицкой ОГА.

Волынь и Закарпатье вводят ограничения на перемещение граждан на аналогичный Черновцам период 11-13 апреля. При этом власти не называют ограничения комендантским часом, но рекомендуют заранее запастись продуктами и медикаментами, чтобы не выходить на улицу.

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