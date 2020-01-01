В Volkswagen представили автомобиль с обновленным логотипом

Обновленный логотип отличается тонкостью линий и двухмерный дизайном.

Немецкий гигант автопромышленности выпускает новинку модельного ряда с обновленным логотипом. Кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport 2020 станет первый автомобилем после ребрендинга. Об этом сообщает Автоцентр.

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Обновленный знак бренда более современный, выполнен в двухмерном дизайне. В отличие от трехмерного старого лого, новый смотрится легче, буквы тоньше.

Прошлая версия логотипа компании depositphotos.com

Ребрендинг планируют произвести на всех автомобилях, выпущенных с 2019 года. Дилерские центры компании охватывают 154 страны мира, за период с 2019 года в них было продано около 6,2 млн автомобилей. Все они пройдут процедуру замены логотипа.

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