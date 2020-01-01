Суперкар от Jaguar прибыл в Одессу

Автомобиль Jaguar F-Type R в цвете Ligurian Black был замечен в салоне марки в Одессе.

Автомобиль был замечен в Одессе, в салоне Jaguar. Обновлённый Jaguar F-Type R в цвете Ligurian Black покорил своими хищными диодными фарами. Об этом сообщают в социальных сетях автолюбители.

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В базовой версии модель F-Type выпускается с 2013 года. Ее стоимость варьируется в диапазоне от 60 до 80 тысяч фунтов. Малышка F-Type в модификации R дороже. Ее ценник от 2 до 5 миллионов гривен. Под капотом суперкара 5,0-литровый V8 двигатель, мощностью 575 сил. Разгон от 0-100 км/ч автомобиль выполняет за 3,7 секунды, а максимальная скорость равна 300 км/ч.

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