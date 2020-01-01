Обещанные Маском роботакси будут готовы в 2020 году
Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания технически готова выпускать роботакси на базе своих автомобилей.
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В прошлом 2019 году Маск сообщал, что модели его автомобилей могут быть абсолютно автономными и не требуют участия пилота. Создание парка беспилотных такси зависит от экономической ситуации в мире и сроков утверждения в государственных органах. Но в целом, выпуск такси в 2020 году возможен. Об этом Илон Маск написал в ответе своим читателям в Twitter.
Также владелец Tesla пояснил, зачем в автомобилях вмонтирована камера внутри салона. Оказывается, камера создана для контроля ситуации во время езды и предупреждения вандализма.
Ранее сообщалось, что в США Tesla разработала аппарат ИВЛ для больных COVID-19.
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