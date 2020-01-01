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Ради хайпа в США подожгли Lamborghini

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Американский гонщик зрелищно лавировал на гоночном треке. В этот раз его дрифт закончился пожаром.
Ради хайпа в США подожгли Lamborghini
Ради хайпа в США подожгли Lamborghini
скрин youtube

Гонщик из США Кен Блок решил устроить дрифт на Lamborghini Huracan. Да так увлекся, что едва успел потушить пылающий автомобиль. Видео с пожаром зрители выложили в YouTubе.

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Тюнингованный суперкар с задним приводом и прямоточным выхлопом так заносило на трассе, что загорелись покрышки. Взрыв одной из камер привел к возгоранию задней части купе. К счастью, пожар быстро потушили.

 

Автомобиль марки Lamborghini  был выпущен в 2014 году. Его максимальная скорость равна 325 км/ч, разгон до сотни за 3,2 секунды. Стоимость спорткара около 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что трудягу-пикап на дровах выставили на продажу в сети за 4 500 долларов.

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Теги: гонки, пожар, Lamborghini, США
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