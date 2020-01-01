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Как проверить техпаспорт во время карантина: Инструкция

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Сервисные центры МВД не работают в период карантина. Но доступны онлайн-сервисы на сайте, при помощи которых можно проверить "чистоту" техпаспорта.
Как проверить техпаспорт во время карантина: Инструкция
Как проверить техпаспорт во время карантина: Инструкция
depositphotos

Для того, что бы убедиться в легальности технического паспорта автомобиля достаточно зайти на сайт Главного сервисного центра ВМД Украины.

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Затем в поле внести три буквы и шесть цифр искомого техпаспорта и нажать “Далее“.

Как проверить техпаспорт во время карантина: Инструкция
Как проверить техпаспорт во время карантина: Инструкция
скрин hsc.gov.ua

Как проверить техпаспорт во время карантина: Инструкция
Как проверить техпаспорт во время карантина: Инструкция
скрин hsc.gov.ua

Если все в порядке, на экране отразится вся информация по документу, кроме личных данных владельца.

Такая нехитрая опция поможет избежать приобретения автомобиля по доверенности в период карантина. И обезопасит покупателя от обмана.

Ранее сообщалось что нужно для страховки авто в Украине в 2020 году.

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Теги: техпаспорт, Украина, проверка, МВД
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