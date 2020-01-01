Как проверить техпаспорт во время карантина: Инструкция
Сервисные центры МВД не работают в период карантина. Но доступны онлайн-сервисы на сайте, при помощи которых можно проверить "чистоту" техпаспорта.
Для того, что бы убедиться в легальности технического паспорта автомобиля достаточно зайти на сайт Главного сервисного центра ВМД Украины.
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Затем в поле внести три буквы и шесть цифр искомого техпаспорта и нажать “Далее“.
Если все в порядке, на экране отразится вся информация по документу, кроме личных данных владельца.
Такая нехитрая опция поможет избежать приобретения автомобиля по доверенности в период карантина. И обезопасит покупателя от обмана.
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