Для нужд Национальной полиции закупят 200 кроссоверов

Закупку осуществят после проведения тендера.

Национальная полиция закупит 200 легковых автомобилей на 970 млн грн. Авто приобретут за государственные средства. Соответствующая информация опубликована на сайте публичных закупок.

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Подать заявку на участие в тендере можно до 21 апреля 2020 года. Тендер назначен на 22 апреля. Выполнение заказа после утверждения исполнителя должна быть выполнена в 30-дневный срок.

Ранее сообщалось, что Volkswagen компенсирует скандал с дизельными двигателями.