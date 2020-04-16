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Для нужд Национальной полиции закупят 200 кроссоверов

Комментариев: 7
Закупку осуществят после проведения тендера.
Для нужд Национальной полиции закупят 200 кроссоверов
Для нужд Национальной полиции закупят 200 кроссоверов
facebook/UA.National.Police

Национальная полиция закупит 200 легковых автомобилей на 970 млн грн. Авто приобретут за государственные средства. Соответствующая информация опубликована на сайте публичных закупок.

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Подать заявку на участие в тендере можно до 21 апреля 2020 года. Тендер назначен на 22 апреля. Выполнение заказа после утверждения исполнителя должна быть выполнена в 30-дневный срок.

Ранее сообщалось, что Volkswagen компенсирует скандал с дизельными двигателями.

 

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Теги: тендер, закупки, автомобили, Национальная полиция
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Комментариев (7)
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Путин-Xyйло    16.04.2020, 17:24
Оценка:  0
Путин-Xyйло
А нах понтам кроссоверы, на шашлыки?
гость  (аноним)  16.04.2020, 17:09
Оценка:  -1
гость
485000 грн один,жальматематика у всех у нас страдает
SINOBI-LIFE    16.04.2020, 17:12
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Нам жаль,но в школе ты не учился,ты ноль один потерял!!!
гость  (аноним)  16.04.2020, 16:48
Оценка:  +1
гость
Toyotы Priusы раздолбали. Теперь кроссоверы за счёт денег народа
гость  (аноним)  16.04.2020, 16:45
Оценка:  +1
гость
970 млн. гр. на 200 машин = 4. 85 млн стоимость одной машины - никуя себе , это что за машины ?
pirlo84    16.04.2020, 17:04
Оценка:  +1
pirlo84
Range Rover Land Rover похоже )))
SINOBI-LIFE    16.04.2020, 17:11
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Причём 2020 года выпуска...
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