В помощь водителю современный рынок может предложить огромное количество устройств. А если вы владеете еще и смартфоном, то без приложений вам не обойтись.

Как водителю сделать свою жизнь проще: Приложения и устройства depositphotos

В помощь водителю современный рынок может предложить огромное количество устройств. А если вы владеете еще и смартфоном, то без приложений вам не обойтись.

Самые интересные, на наш взгляд, предлагаем изучить подробнее. Приложения для смартфона:

Дия

Читай также: Стало известно, какие правила чаще всего нарушают водители в Украине

Приложение для водителей Украины. Это официальное приложение от государственных властей, которое постоянно обновляют и дорабатывают. Теперь водитель может предъявить техпаспорт, права и даже паспорт гражданина Украины в приложении. Помимо документов, водитель получает актуальные новости в виде уведомлений.

Kyiv Smart City

Для столичных автовладельцев придумали приложение о нахождении эвакуированного на штрафплощадку автомобиля. Тут можно проверить, не забрали ли ваш автомобиль и куда его увезли, если вдруг забрали. Также здесь можно оплатить парковку, приобрести абонемент для этих же целей, а еще сообщить о яме на дороге и даже оплатить штраф.

Car Scanner ELM OBD2

Читай также: Федоров анонсировал новые функции приложения “Дия“: что добавили?

Приложение по диагностике автомобиля. Можно установить как на смартфон, так и на компьютер. Помогает отследить расход топлива на поездку или в указанный период времени.

ПДД Украины

Максимально полная информация о правилах дорожного движения и многих других важных моментов для безопасного движения.

Из различных устройств многие обзавелись регистраторами и навигаторами. Но кое-что интересное появилось на рынке еще.

Алкотестер

Читай также: В суде разъяснили, как доказать вину водителя без алкотестера

Не нужно обольщаться, что на следующий день после вечеринки вы можете уже сесть за руль. В зависимости от времени и количества выпитого, уровень алкоголя в крови может быть недопустимым для вождения. Чтобы избежать возможных проблем, обзаведитесь алкотестером. Портативное устройство сэкономит вам время и деньги.

Как водителю сделать свою жизнь проще: Приложения и устройства depositphotos

Манометр

Читай также: Все, что нужно знать о давлении в шинах автомобиля: Советы

Прибор измеряет уровень давления в шинах автомобиля. Опытный водитель знает, как важно регулярно проверять состояние давления. Имея такой прибор, не нужно лишний раз ехать на СТО.

Как водителю сделать свою жизнь проще: Приложения и устройства depositphotos

Спикерфон

Прибор громкой связи для автомобиля. Избавит вас от неудобства держать телефон во время разговора. Настроить спикерфон можно так, что он будет озвучивать имя звонящего.

Проекторы HUD

Проектор на лобовое стекло – относительно новое устройство для автомобиля. Пришло из военной авиации на помощь автомобилисту. Оно выводит на лобовое стекло мультимедийное изображение данных о работе автомобиля, чтобы снизить нагрузку на водителя.

Как водителю сделать свою жизнь проще: Приложения и устройства

Ранее сообщалось, что в Киеве появились новые 19 “зеленых волн“ - появилась карта.