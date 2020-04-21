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Борьба с COVID-19: В Китае ключи от авто теперь доставляет дрон

Комментариев: 1
Автомобиль привозят к дому владельца, а ключи прилетают на дроне.
Борьба с COVID-19: В Китае ключи от авто теперь доставляет дрон
Борьба с COVID-19: В Китае ключи от авто теперь доставляет дрон
скрин видео

Чтобы полностью исключить физический контакт между людьми при покупке авто, компания Geely придумала для этого безопасный способ. Купленный автомобиль доставляют владельцу под дом, а ключи от него прилетают на дроне.  Такая услуга работает в нескольких городах Китая.

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 Новая бесконтактная доставка автомобилей от компании была запатентована в феврале 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса в Китае. Чтобы купить авто с помощью бесконтактной доставки нужно сделать заявку на покупку. После того, как авто доставят, нужно активировать систему автомобиля и оплатить его онлайн. Также можно оплатить онлайн и страховку авто. Перед отправкой машины ее тщательно обрабатывают антисептиками. 

Ранее сообщалось, что в США парень отправил свою Tesla за бургерами.

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Теги: Geely, дрон, Китай, Карантин
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.04.2020, 11:53
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гость
а где дрон берет эти ключи? он же их не приносит одноразовые .скоро дрон и с рать будет вместо нас. вот заживем. китайцы еба ные маски бракованые делают. а нахрена дроны?
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