Борьба с COVID-19: В Китае ключи от авто теперь доставляет дрон
Чтобы полностью исключить физический контакт между людьми при покупке авто, компания Geely придумала для этого безопасный способ. Купленный автомобиль доставляют владельцу под дом, а ключи от него прилетают на дроне. Такая услуга работает в нескольких городах Китая.
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Новая бесконтактная доставка автомобилей от компании была запатентована в феврале 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса в Китае. Чтобы купить авто с помощью бесконтактной доставки нужно сделать заявку на покупку. После того, как авто доставят, нужно активировать систему автомобиля и оплатить его онлайн. Также можно оплатить онлайн и страховку авто. Перед отправкой машины ее тщательно обрабатывают антисептиками.
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