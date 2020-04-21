Автомобиль привозят к дому владельца, а ключи прилетают на дроне.

Борьба с COVID-19: В Китае ключи от авто теперь доставляет дрон скрин видео

Чтобы полностью исключить физический контакт между людьми при покупке авто, компания Geely придумала для этого безопасный способ. Купленный автомобиль доставляют владельцу под дом, а ключи от него прилетают на дроне. Такая услуга работает в нескольких городах Китая.

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Новая бесконтактная доставка автомобилей от компании была запатентована в феврале 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса в Китае. Чтобы купить авто с помощью бесконтактной доставки нужно сделать заявку на покупку. После того, как авто доставят, нужно активировать систему автомобиля и оплатить его онлайн. Также можно оплатить онлайн и страховку авто. Перед отправкой машины ее тщательно обрабатывают антисептиками.

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