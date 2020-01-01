Капсула времени: В Хмельницком нашли стоянку ретро авто

Среди автомобилей есть редкие для нашей страны иномарки 70 летней давности.

В городе Хмельницкий, недалеко от старой авто школы, пользователь соц сети нашел стоянку раритетных автомобилей. Фотографиями находки он поделился в Facebook.

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Автомобили, которым по 50-70 лет, стоят прямо на улице, без навеса. Среди нескольких десятков машин можно рассмотреть и советские, и иностранные марки. Старенькие ЗИМ, Trabant, Волга и другие собратья 50-70х годов ушедшего века.

Состояние машин плачевное, многие из них поржавели. Есть ли владелец у автопарка, автор не указывает.

Ранее сообщалось, что в Украине продают самодельный кабриолет.