Сезонная смена шин: На что обратить внимание
Начало сезона всегда начинается со смены шин на автомобиле. По привычке “переобувка“ на сезонную резину сопровождается измерением давления в камере колеса. Но если уделить немного больше времени замене, то можно найти и другие требующие внимания нюансы.
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В первую очередь нужно обратить внимание на
Люфт и стуки при снятии колеса
Любой непривычный звук может говорить о проблемах с шаровой опорой, ступенчатым подшипником или рулевым управлением.
Смазка
При откручивании гаек следует проверить достаточно ли смазки, если нет, добавить материал. Нужно произвести обработку посадочного места колесного диска. Здесь у нас две интересующих зоны: резьбовые соединения крепежных болтов колеса и приварочная поверхность соприкосновения тормозного диска (или тормозного барабана) с поверхностью диска колеса. Они подвержены коррозии, поэтому нужно провести профилактику коррозии в этих местах.
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Тормозные колодки
Теперь нужно произвести осмотр ходовой. В первую очередь посмотрите на толщину колодок. Если толщина менее 3 мм, колодку нужно заменить. Если чуть более – отложить замену до следующего сезона.
После нужно осмотреть всех пыльники. Если обнаружены видимые повреждения их также следует заменить на новые.
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Далее устанавливается колесо, и проверяется давление в камере всех четырех колес.
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