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Сезонная смена шин: На что обратить внимание

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Сезонная замена колес в автомобиле может стать дополнительной диагностикой механизмов.
Сезонная смена шин: На что обратить внимание
Сезонная смена шин: На что обратить внимание
depositphotos

Начало сезона всегда начинается со смены шин на автомобиле. По привычке “переобувка“ на сезонную резину сопровождается измерением давления в камере колеса. Но если уделить немного больше времени замене, то можно найти и другие требующие внимания нюансы.

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В первую очередь нужно обратить внимание на

Люфт и стуки при снятии колеса 

Любой непривычный звук может говорить о проблемах с шаровой опорой, ступенчатым подшипником или рулевым управлением.

Смазка 

При откручивании гаек следует проверить достаточно ли смазки, если нет, добавить материал. Нужно произвести обработку посадочного места колесного диска. Здесь у нас две интересующих зоны: резьбовые соединения крепежных болтов колеса и приварочная поверхность соприкосновения тормозного диска (или тормозного барабана) с поверхностью диска колеса. Они подвержены коррозии, поэтому нужно провести профилактику коррозии в этих местах.

Сезонная смена шин: На что обратить внимание
Сезонная смена шин: На что обратить внимание
depositphotos

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Тормозные колодки 

Теперь нужно произвести осмотр ходовой. В первую очередь посмотрите на толщину колодок. Если толщина  менее 3 мм, колодку нужно заменить. Если чуть более – отложить замену до следующего сезона.

После нужно осмотреть всех пыльники. Если обнаружены видимые повреждения их также следует заменить на новые.

Сезонная смена шин: На что обратить внимание
Сезонная смена шин: На что обратить внимание
depositphotos

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Далее устанавливается колесо, и проверяется давление в камере всех четырех колес.

Ранее сообщалось что нужно знать о давлении в шинах автомобиля: Советы.

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Теги: колеса, замена, советы
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