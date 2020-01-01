В Киевтеплоэнерго испытали дроны в дезинфекции

Коммунальное предприятие проводило тестовые испытание дронов в обработке больших площадей.

В Киевтеплоэнерго 22 апреля прошли испытания по дезинфекции больших площадей дронами. Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

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На территории мусоросжигательного завода коммунальщики испытали дроны в дезинфекции на большой площади. Прибор поднимает в воздух 16 литров дезраствора и за 10-15 минут производит дезинфекцию площади размером до 20 тыс кв м.

Новшество для Украины и Киева было позаимствовано в Китае. Такая дез обработка позволяет минимизировать участие человека и ускорить процесс дезинфекции больших площадей с минимальным расходом средств.

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В КП “Киевтеплоэнерго“ дезинфицируют множество структурных подразделений. За период карантина было использовано около 60 тыс л дезинфицирующих средств. На ТЭЦ, котельных, тепловых узлах, транспорте в работе задействовано более 4 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что продолжается усиленное мытье улиц Киева.