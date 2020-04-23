Пьяного священника словили на дорогах Харькова

Водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем.

В среду, 22 апреля, в Харькове на окружном мосту был задержан мужчина за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает паблик Харьков1654 в Facebook.

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Мужчина на иномарке был задержан полицией. Позднее оказалось, что он ехал за рулем пьяный. Полиция заметила автомобиль и преследовала его с улицы Отакара Яроша.

“Оформили 130-ю, был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог“ – сообщает источник.

По факту происшествия был составлен протокол по ст 130 административного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что пасхальный “евробляхер“ обиделся на полицию и поджег автомобиль.