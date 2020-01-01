Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 11 мая. Как это отразится на работе общественного транспорта?

Когда и где начнет работу общественный транспорт: Криклий mtu.gov.ua

Возобновление работы общественно транспорта в Украине начнется скорее всего после майских праздников. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью 1+1.

Вторая половина мая, мы начнем восстанавливать работу общественного транспорта в городах, затем сообщение между городами“ – сказал он.

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Также министр уточнил, что города, в которых уровень заболеваемости коронавирусом выше, возобновят работу общественного транспорта позже. И только после уменьшения уровня заболеваемости в регионе.

По словам Владислава Криклия, с июня возможно восстановление межгородского сообщения.

Ранее сообщалось, что продолжается усиленное мытье улиц Киева.