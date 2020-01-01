Если законопроект будет принят, все нарушения дорожного движения нужно будет оплатичивать деньгами.

В четверг, 23 апреля, Верховная рада рассмотрит проект закона об отмене штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Если законопроект №2809 будет принят, то водителям прийдется оплачивать все нарушения деньгами.

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Ранее каждый год или с момента получения прав, водитель получал 150 баллов. При нарушении скорости он мог “рассчитаться“ ими. За каждое нарушение по 50 баллов, итого три нарушения водитель мог компенсировать баллами. Однако в январе был подготовлен законопроект об отмене штрафных баллов, что по сути вынудит водителя оплачивать все нарушения деньгами.

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Камеры фиксации нарушения скорости дорожного движения начнут работу с 1 мая, если карантин не внесет свои поправки. По факту зафиксированного нарушения владельцу авто придет уведомление о необходимости оплаты штрафа.

Рада может отменить штрафные баллы за нарушении ПДД Скриншот

Ранее сообщалось может ли полиция изъять автомобиль за неисправную подсветку номерного знака.