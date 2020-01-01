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Рада может отменить штрафные баллы за нарушении ПДД

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Если законопроект будет принят, все нарушения дорожного движения нужно будет оплатичивать деньгами.
Рада может отменить штрафные баллы за нарушении ПДД
Рада может отменить штрафные баллы за нарушении ПДД
depositphotos

В четверг, 23 апреля, Верховная рада рассмотрит проект закона об отмене штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Если законопроект №2809 будет принят,  то водителям прийдется оплачивать все нарушения деньгами.

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Ранее каждый год или с момента получения прав,  водитель получал 150 баллов.  При нарушении скорости он мог “рассчитаться“ ими. За каждое нарушение по 50 баллов, итого три нарушения водитель мог компенсировать баллами. Однако в январе был подготовлен законопроект об отмене штрафных баллов, что по сути вынудит водителя оплачивать все нарушения деньгами.

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Камеры фиксации нарушения скорости дорожного движения начнут работу с 1 мая, если карантин не внесет свои поправки. По факту зафиксированного нарушения владельцу авто придет уведомление о необходимости оплаты штрафа.

Рада может отменить штрафные баллы за нарушении ПДД
Рада может отменить штрафные баллы за нарушении ПДД
Скриншот

Ранее сообщалось может ли полиция изъять автомобиль за неисправную подсветку номерного знака.

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Теги: штраф, камеры видеофиксации, закон
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