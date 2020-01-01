Где нельзя парковать автомобиль: Памятка от Мининфраструктуры
В Министерстве инфраструктуры напоминают, что существуют определенные правила парковки. За несоблюдение которых автомобиль эвакуируют на штрафплощадку. Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры в Facebook.
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Автомобиль эвакуируют, если он существенно препятствует движению или стоит на:
- Проезжей части во втором ряду
- Тротуаре
- Железнодорожном переезде или трамвайной колее
- На мосту, пешеходных переходах или газоне
- Выезде с прилегающих территорий
- Полосе общественного транспорта
Если же авто эвакуировано, то следует подготовить кругленькую сумму за возврат его обратно. Помочь найти эвакуированное авто в Киеве может приложение Kyiv Smart City.
Цифры за возврат эвакуированного авто: эвакуация 1270 грн, первые семь суток хранения обойдутся в 144 грн каждые, дальше стоимость суток равна 24 гривнам.
Ранее сообщалось как вернуть эвакуированное в Киеве авто онлайн: Инструкция.
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