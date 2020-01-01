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Где нельзя парковать автомобиль: Памятка от Мининфраструктуры

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Патрульные инспекторы отправят автомобиль на штрафплощадку за нарушение правил парковки.
Где нельзя парковать автомобиль: Памятка от Мининфраструктуры
Где нельзя парковать автомобиль: Памятка от Мининфраструктуры
depositphotos

В Министерстве инфраструктуры напоминают, что существуют определенные правила парковки. За несоблюдение которых автомобиль эвакуируют на штрафплощадку. Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры в Facebook.

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Автомобиль эвакуируют, если он существенно препятствует движению или стоит на:

  • Проезжей части во втором ряду
  • Тротуаре
  • Железнодорожном переезде или трамвайной колее
  • На мосту, пешеходных переходах или газоне
  • Выезде с прилегающих территорий
  • Полосе общественного транспорта

Если же авто эвакуировано, то следует подготовить кругленькую сумму за возврат его обратно. Помочь найти эвакуированное авто в Киеве может приложение Kyiv Smart City.

 

Цифры за возврат эвакуированного авто: эвакуация 1270 грн, первые семь суток хранения обойдутся в 144 грн каждые, дальше стоимость суток равна 24 гривнам.

Ранее сообщалось как вернуть эвакуированное в Киеве авто онлайн: Инструкция. 

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Теги: штрафплощадка, правила, парковка
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