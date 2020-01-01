Какие легковые авто покупали украинцы в первом квартале 2020 года
В 1 квартале 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 99,8 тыс легковушек, из которых 20,3 тыс новых и 79,5 тыс расторможенных подержанных авто. Об этом сообщает Автопром.
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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, первичный рынок “просел“ в половину. Сказалось в первую очередь резкое снижение регистраций импорта б/у автомобилей. Факторами снижения названы карантин, который вступил в действие в марте, и прошлогодние льготы на регистрацию “евроблях“.
В это же время, регистрация новых ТС в первом квартале 2020 года выросла на 11%. Впрочем, их незначительное количество не смогло изменить картину общего упадка.
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Самым покупаемым автомобилем в первом квартале текущего года стал кроссовер RENAULT.
Duster, а лидером в подержанных иномарках стал VOLKSWAGEN Passat.
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