Как выбрать солнцезащитные очки для вождения
Солнцезащитные очки нужны не только летом. На мокрой дороге, когда дорожное покрытие бликует, в заснеженный сезон очки пригодятся не меньше. Для того, чтобы защитить зрение и сделать вождение более удобным, следует выбрать правильные солнцезащитные очки.
Что будет в хороших очках для водителя:
- Фактор защиты от UV лучей разного спектра
- Поляризация – покрытие на линзе очков, которое убирает поляризованный свет и блик с гладких поверхностей. Качественная поляризация делает это без потери чёткости в очках.
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- Антибликовое покрытие – помогает при вождении автомобиля на мокром дорожном покрытии, в снежную погоду и ярком солнце.
- Утолщающее покрытие против царапин.
- Гидрофобное покрытие – что бы не «залапывать» линзу.
- Фотохромное покрытие - будет меняться в зависимости от яркости солнца, а поляризация будет убирать блики.
Недостатки
- поляризация «сглаживает» картинку – она может «съесть» ямку на заснеженной дороге
- очки с поляризацией нельзя одевать ночью, поскольку такая линза имеет тонировку.
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- стоимость - у хороших очков не может быть низкой цены.
Важные моменты при выборе солнцезащитных очков:
- Сборка оправы – выбирайте легкую, прочную оправу, без люфтов. Оправа не должна сидеть слишком плотно или быть разболтанной.
- Дужку в оправе лучше выбирать тонкую, чтобы она не мешала периферическому зрению.
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- Линзы очков лучше выбрать пластиковые. В машине такие очки будет проще хранить, в отличие от стеклянных.
- Для проверки качества линзы в очках попросите две одинаковые пары. И наложите линзу на линзу. Если место пересечения линз темнее, чем вся линза, очки качественные.
- Покупайте солнцезащитные очки в оптике. На лотках города и вещевых рынках сложно найти качественную пару.
Что бы глаза не уставали от напряжения в пути стоит один раз потратить свое время на выбор правильных очков.
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