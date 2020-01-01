Водитель за рулем может испытывать дискомфорт от яркого солнца, бликов от мокрой дороги или снега. Решить проблему могут правильные очки.

Солнцезащитные очки нужны не только летом. На мокрой дороге, когда дорожное покрытие бликует, в заснеженный сезон очки пригодятся не меньше. Для того, чтобы защитить зрение и сделать вождение более удобным, следует выбрать правильные солнцезащитные очки.

Что будет в хороших очках для водителя:

Фактор защиты от UV лучей разного спектра

Поляризация – покрытие на линзе очков, которое убирает поляризованный свет и блик с гладких поверхностей. Качественная поляризация делает это без потери чёткости в очках.

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Антибликовое покрытие – помогает при вождении автомобиля на мокром дорожном покрытии, в снежную погоду и ярком солнце.

Утолщающее покрытие против царапин.

Гидрофобное покрытие – что бы не «залапывать» линзу.

Фотохромное покрытие - будет меняться в зависимости от яркости солнца, а поляризация будет убирать блики.

Недостатки

поляризация «сглаживает» картинку – она может «съесть» ямку на заснеженной дороге

очки с поляризацией нельзя одевать ночью, поскольку такая линза имеет тонировку.

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стоимость - у хороших очков не может быть низкой цены.

Как выбрать солнцезащитные очки для вождения depositphotos

Важные моменты при выборе солнцезащитных очков:

Сборка оправы – выбирайте легкую, прочную оправу, без люфтов. Оправа не должна сидеть слишком плотно или быть разболтанной.

Дужку в оправе лучше выбирать тонкую, чтобы она не мешала периферическому зрению.

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Линзы очков лучше выбрать пластиковые. В машине такие очки будет проще хранить, в отличие от стеклянных.

Для проверки качества линзы в очках попросите две одинаковые пары. И наложите линзу на линзу. Если место пересечения линз темнее, чем вся линза, очки качественные.

Покупайте солнцезащитные очки в оптике. На лотках города и вещевых рынках сложно найти качественную пару.

Что бы глаза не уставали от напряжения в пути стоит один раз потратить свое время на выбор правильных очков.

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