Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как выбрать солнцезащитные очки для вождения

Комментариев: 0
Водитель за рулем может испытывать дискомфорт от яркого солнца, бликов от мокрой дороги или снега. Решить проблему могут правильные очки.
Как выбрать солнцезащитные очки для вождения
Как выбрать солнцезащитные очки для вождения
depositphotos

Солнцезащитные очки нужны не только летом. На мокрой дороге, когда дорожное покрытие бликует, в заснеженный сезон очки пригодятся не меньше. Для того, чтобы защитить зрение и сделать вождение более удобным, следует выбрать правильные солнцезащитные очки.

Что будет в хороших очках для водителя: 

  •  Фактор защиты от UV лучей разного спектра
  • Поляризация – покрытие на линзе очков, которое убирает поляризованный свет и блик с гладких поверхностей. Качественная поляризация делает это без потери чёткости в очках. 

Читай также: Нужно ли прогревать авто зимой - комментарии производителей

  • Антибликовое покрытие – помогает при вождении автомобиля на мокром дорожном покрытии, в снежную погоду и ярком солнце.
  • Утолщающее покрытие против царапин.
  • Гидрофобное покрытие – что бы не «залапывать» линзу.
  • Фотохромное покрытие - будет меняться в зависимости от яркости солнца, а поляризация будет убирать блики.

 Недостатки 

  • поляризация «сглаживает» картинку – она может «съесть» ямку на заснеженной дороге
  • очки с поляризацией нельзя одевать ночью, поскольку такая линза имеет тонировку.

Читай также: Выбираем динамики для авто: ТОП-5 подсказок для отличного звука

  • стоимость - у хороших очков не может быть низкой цены. 

Как выбрать солнцезащитные очки для вождения
Как выбрать солнцезащитные очки для вождения
depositphotos

Важные моменты при выборе солнцезащитных очков: 

  • Сборка оправы – выбирайте легкую, прочную оправу, без люфтов. Оправа не должна сидеть слишком плотно или быть разболтанной. 
  • Дужку в оправе лучше выбирать тонкую, чтобы она не мешала периферическому зрению.

Читай также: ТОП-10 самых ржавеющих б/у авто - результаты исследование

  • Линзы очков лучше выбрать пластиковые. В машине такие очки будет проще хранить, в отличие от стеклянных.
  • Для проверки качества линзы в очках попросите две одинаковые пары. И наложите линзу на линзу. Если место пересечения линз темнее, чем вся линза, очки качественные.
  • Покупайте солнцезащитные очки в оптике. На лотках города и вещевых рынках сложно найти качественную пару.

Что бы глаза не уставали от напряжения в пути стоит один раз потратить свое время на выбор правильных очков. 

Ранее сообщалось, как ухаживать за кузовом автомобиля: Вощение. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Солнцезащитные очки, водитель, дорога
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь