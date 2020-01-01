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ТОП-6 эксклюзивных автомобилей в Украине

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Редчайшие и очень дорогие автомобили представлены и в коллекциях украинских владельцев.
ТОП эксклюзивных автомобилей в Украине
ТОП эксклюзивных автомобилей в Украине
topgir.com.ua

Мегаполисы страны не всегда могут похвастаться лучшими дорогами, но зато автомобили по ним ездят эксклюзивные. Некоторые очень дорогие и штучные авто были замечены и в Украине. Об этом сообщает firstgear.

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Розовый суперкар  Ferrari 360 Spider Sbarro давно замечают на улицах Киева. В мире всего две единицы этой модели, одна из которых в Украине.

Aston Martin One-77
Aston Martin One-77
firstgear.ua

Aston Martin One-77 - двухместное купе, выпущеное тиражом в 77 единиц. Цена авто полтора миллиона долларов. Сейчас его можно заметить на улицах Киева

Mercedes 710 SSK Trossi Roadster
Mercedes 710 SSK Trossi Roadster
topgir.com.ua

Mercedes 710 SSK Trossi Roadster. В Украине представлена реплика автомобиля 30х годов прошлого века. Оригинал в единичном экземпляре посвящен гонщику Карло-Феличе Тросси и находится он в собственности дизайнера Ральфа Лорена.

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Porsche 911 Gemballa Slantnose. Единичный автомобиль в тюнинге от иностранного ателье поселился в Днепре.

Ultima GTR720
Ultima GTR720
Wikipedia

Ultima GTR720. Автомобиль британского производства имеет 720 лошадиных сил и способно разогнаться до 10 км за 2,6 секунды.

Lamborghini Aventador Mansory Carbonado Apertos. Суперкар отличается мощностью – 1250 лошадиных сил, двигатель в 6,5 л. Стоимость автомобиля превышает миллион евро, а один из экземпляров находится в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Одессе заметили роскошный Jaguar.

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Теги: эксклюзив, авто, Украина
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