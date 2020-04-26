ТОП-5 опасных трасс Украины

Некоторые дороги страны отмечены повышенным количеством ДТП и человеческих жертв.

На дорогах страны за период 2019 года и первые три месяца текущего случилось 197 тысяч ДТП и погибло 4,2 тыс человек, травмировано 39,4 тысячи человек. Об этом сообщает портал Слово и дело.

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Сложная ситуация на дорогах государственного назначения. Здесь случилось 5,6 тыс ДТП, в которых погибло 1,4 тыс человек (7,4 пострадавших).



1. Наиболее опасной стала М-6 (Киев-Чоп), а участки повышенной опасности в районе Киева, Львова, Закарпатской и Ровненской областей.

За 15 месяцев на трассе погибло 200 человек в 757 ДТП.

2. Трасса М-05 (Киев-Одесса) и участки в районе Одессы, Кировограда и Киева. Здесь случилось 463 ДТП.

3. Трасса М-03 (Киев-Харьков) и участок под Полтавой, недалеко от села Войновка идут следов в печальном списке. Тут случилось 447 происшествий за 2019 год и первый квартал 2020 года.

4. М-12 (Стрый-Знамянка), особой опасностью отмечены участки в районе Тернополя, Хмельницкого и Черкасс. На трассе погибло 80 человек в 300 ДТП.

5. Трасса М-07 (Киев-Ягодин) – за 15 месяцев случилось 200 ДТП.

ТОП-5 аварийных трасс Украины slovoidilo

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С первого мая в стране планируется старт системы видеофиксации нарушения ПДД. Часть камер будет работать на дорогах стратегического значения. В МВД возлагают надежды, что такая мера снизит количество происшествий и жертв на дорогах страны.

Ранее сообщалось, что Патрульная полиция подвела итоги по ДТП по I кварталу 2020 года.

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