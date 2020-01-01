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В Киевской области отремонтируют 40 км дорог – Укравтодор

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На трассе государственного значения отремонтируют участок дороги.
В Киевской области отремонтируют 40 км дорог – Укравтодор
В Киевской области отремонтируют 40 км дорог – Укравтодор
ukravtodor

Укравтодор отремонтирует участок дороги М-05 Киев-Одесса. Финансирование проекта осуществляется за счет МФО, участок дороги на 87км+442 - 128 км+028. Об этом сообщается на сайте Укравтодора.

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Планируется отремонтировать мосты, дренажные системы и другие вспомогательные элементы трассы. В организации делают акцент на качестве дорог. Ремонт проводится в соответствии со стандартами ЕС. 

В Киевской области отремонтируют 40 км дорог – Укравтодор
В Киевской области отремонтируют 40 км дорог – Укравтодор
Скриншот

В данный момент проводятся подготовительные работы, ремонт будет начат после утверждения разрешения на ремонт в профильных органах.

Ремонт дороги производится в рамках проекта “Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к городу Киев“ и реализуется за счет кредитных средств Европейского Инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.   

 

Ранее сообщалось, что Мэр Киева рассказал о ремонтных работах на дорогах и мостах столицы. 

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Теги: Киевская область, ремонт, трасса
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