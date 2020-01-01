Компания по транспортному консалтингу провела регулярное исследование трафика на дорогах Киева.

Добираться в пункт назначения в пределах Киева можно 2 и более часов. Об этом сообщается на странице компании транспортного консалтинга “А+С“ в Facebook.

Среднесуточная задержка в движении за 27 апреля составила 23%. До этого уровень задержки был 17%.

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Утренний пик в период между 8 и 10 часов утра показал задержку в 56%, а вечерний (между 18 и 20 часами) 63%. Уровень задержки в 63% означает потерю 19 минут в дороге (при длительности поездки в 30 минут).

Пробки в столице увеличиваются вопреки карантину AplusSUkraine

Уровень мобильности повысился в Киеве в сравнении с прошлой неделей. И несмотря на то, что только 30% киевлян владеют автомобилем, время поездки при такой загрузке авто может составить 4-5 часов в двух направлениях. Город не способен выдержать такую автомобильную загруженность при максимальном уровне пользования ТС.

Разгрузить поток автотранспорта мог бы велосипедный или общественный транспорт. Также следует снижать использование автомобилей до 30-50%, вместо нынешних 90%.

Ранее сообщалось, что вечер пятницы город проводит в восьмибалльных заторах: Пробки в Киеве.