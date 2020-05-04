В США банда детей угнала машин на миллион долларов
В американском городке Уинстон-Сейлем полиция наконец-то смогла выследить банду угонщиков авто. Банда из 19 детей, возрастом от 9 до 16 лет, смогла организовать 46 краж на сумму 1 138 718 долларов. Об этом сообщает Мотор.
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За полтора месяца злоумышленники угнали 46 автомобилей из 12 дилерских салонов.
Возращено обратно 40 автомобилей, еще шесть в розыске. Согласно законодательству США, составить ордер на несовершеннолетнего нельзя.
Последней надеждой полиции стал 19-летний парень, в гараже которого была найдена одна из угнанных машин. Предполагается, что он мог быть главарем малолетней банды.
Ранее мы сообщали, что в США парень отправлял свою Tesla за бургерами. При помощи автопилота, автомобиль “забирал“ заказы из окошек кафе быстрого питания.
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Да! Но, можно понять и простить, предварительно отрубив каждому обе руки. Чтобы, даже жопу подтереть более не могли