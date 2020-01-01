Как переживают кризис автобусные перевозчики

Карантин продлили до 22 мая, междугородние перевозки по-прежнему на паузе.

Простой подвижного состава, возврат денежных средств за билеты и переносы на год вперед. О ситуации во время коронавирусного кризиса рассказали в крупных компаниях по автобусным перевозкам. Об этом сообщает ЦТС.

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Весна традиционно считается началом автобусного сезона. Только не в этом году. По причине коронавирусной пандемии, границы закрыли все страны Европы, междугороднее и международное сообщение прекращено. Одна из крупнейших автобусных компаний Ecolines (владеющая на рынке Украины брендом Autolux) терпит ежемесячные потери оборота по всей Европе в размере 500 тыс евро. Ни один автобусный маршрут не функционирует.

Ситуацию с билетами решили в компании так: предложили переоформить на год вперед билет с открытой датой. Каждый получает 20% бонусов в персональном кабинете по программе лояльности.

Владелец компании Андрис Подгорнийс говорит о подготовке к лету во время карантина. Нерегулярные рейсы компания во время карантина не проводит.

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В еще одной крупной компании Gunsel финансовые потери не комментируют, но подтверждают простой подвижного состава. Все водители отправлены в отпуска, как и в Ecolines, компания не проводит нерегулярные перевозки.

Крупный ресурс Busfor, продающий билеты на автобусы в Украине, в апреле констатировал падение продаж билетов на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При условии смягчения карантина

Наиболее вероятным будет возобновление городского сообщения, а уже после междугородних перевозок, говорит гендиректор Bysfor в Украине Александр Павлович.

После окончания карантина люди станут более осторожными в планировании поездок и будут более внимательны к своему здоровью, считает Павлович.

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Возвращение к работе осуществится при условии открытия границ и возврата украинцев на работу в Европу, считают перевозчики.

Попутка вместо автобуса

Оживление в период карантина отметили в BlaBlaCar. В отсутствие автобусного сообщения, увеличился спрос на попутные авто. Однако, предложение от водителей осталось на докарантинном уровне – сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что при условии окончания карантина, не все перевозчики в Украине смогут вернуться к работе сразу. Около половины подвижного состава будет простаивать, ведь 80% водителей иногородние и им нечем будет добраться на работу.